學者戳破編不出預算 胡說八道

行政院長卓榮泰18日在立法院表示，國民黨新版財劃法會造成5600億元的舉債，因超過「公債法」的上限，直言該版本「我們編不出預算、無法執行」；學者表示，5600億元與新版台灣之盾（四大支柱）國防特別預算1.3兆元比起來，根本是小巫見大巫，因此，政府不會編不出來，更不會窒礙難行，痛批卓榮泰為了中央「集錢」而胡說八道。

北商大財政學系教授黃耀輝指出，藍白合作二修的新版《財劃法》，目的是防止中央政府亂搞，如明年統籌分配款多給地方政府，右手多給地方統籌分配款，左手又砍了一般性補助款、計畫性補助款；黃耀輝直言，卓榮泰表示舉債5600億元將編不出來、無法執行說法是「政黨政治性報復」，中央收入在民國88年不到6成，後來修法中央提高至75％，去年底修正的《財劃法》，中央占比從75％降至66％，占比還是很高，不認同中央財源被掏空說法。

黃耀輝根據中央、地方收入占比計算進一步指出，中央過去收入「集錢」，25年來多了10兆元收入，進而排擠地方用在對民眾有利的社會福利、教育、地方基礎建設等，現在要舉債用來照顧民眾，竟然會以編不出來、無法執行理由搪塞，行徑實在很離譜。

賴清德總統任期才進入第二年，黃耀輝表示，國防為了向美軍購，政府將再提出「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」達1.3兆元，為了貢獻美國導致國防支出失控，政府「寧贈友邦，不予家奴」的做法，對台灣經濟、全民生計一點幫助都沒有。