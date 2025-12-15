學者打臉「不副署違憲」說 陳方隅：憲法法庭被封死才失控

東吳大學政治學系助理教授陳方隅。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對藍白日前再度修正《財政收支劃分法》，府院高層定調將以「不副署、不公布」方式處理，引發外界對憲政運作的高度討論，美國密西根州立大學政治學博士、東吳大學政治學系副教授陳方隅昨（14日）晚間整理個人看法指出，當前最迫切的問題，並非行政院是否行使不副署權，而是憲法法庭被刻意癱瘓，導致整個憲政體制失去處理僵局的核心機制。

陳方隅指出，立法院藍白兩黨透過拉高《憲法訴訟法》審理門檻、杯葛大法官同意權，使案件審理人數門檻高於現有大法官人數，再加上三位大法官消極不作為，直接造成憲法法庭無法運作。他強調，憲法法庭本來就是為了解決憲政僵局而存在，且九成以上案件都是人民權益案件，「真正反對獨裁的人，更應該支持讓憲法法庭恢復運作」。

針對行政院是否有權不副署、總統是否能不公布法律，陳方隅重申自己在2025年11月27日經民連座談會上的立場指出，憲法雖規定總統「應」公布法律，但必須「須」經行政院長副署，從文義解釋來看，副署權本身即是實質決定權。他認為，行政院長本來就可以選擇不副署，使法律無法公告，這正是憲法設計下行政權的職責所在。

陳方隅進一步說明，若立法院不滿行政院不副署的作法，憲政體制中本來就設有兩條救濟途徑：一是送交憲法法庭裁決，但該機制已被藍白癱瘓；二是循憲法途徑提出不信任案、倒閣重來。若不採取倒閣，某種程度上即代表接受行政院的作法。

他強調，行政院行使不副署權，並不代表行政權可以恣意妄為，因為原本應有憲法法庭作為制衡機制；事實上，行政院遲至近兩年後才動用這項「終極手段」，正顯示立法院仍掌握強大的監督權力，包括預算審查在內。

談及立法院近年的運作，陳方隅直言，立法院已嚴重偏離正當法律程序，重大法案不經實質審查、不充分討論，甚至到三讀前立委都看不到完整條文，已喪失立法應有功能。他指出，要求行政權克制的同時，也必須要求立法權回到正常憲政運作，因為藍白本身就是國會多數，是立法權的掌權者。

陳方隅也批評，透過不編列預算、不同意人事，讓憲法法庭及多個政府機關停止運作，本身即已違反憲政原則。他強調，三權分立的核心在於制衡，任何一方都不能讓另一個憲政機關「無法運作」。

針對外界質疑行政權溝通不足，陳方隅指出，過去一年多來，行政與立法間並非沒有嘗試溝通，包括卓榮泰與立法院長韓國瑜曾就爭議法案達成暫緩共識，卻遭國會多數推翻，相關爭議法案仍被強行通過。他直言，立法機關通過違憲或違法法案，再要求行政院違法執行，反而才是真正的問題。

陳方隅最後呼籲，憲法法庭不應被任意癱瘓，相關大法官應自我檢討，在野黨也不應再杯葛其運作。他也指出，憲政僵局在民主國家並不罕見，反而是公共討論的起點；台灣現行憲法本身存在諸多結構性問題，但仍未到無法運作的程度，社會或許也可藉此契機，討論未來是否需要一部更符合台灣現實的新憲法。

