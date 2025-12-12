學者批不副署、不執行 哪門子法治

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

賴清德總統12日邀黨籍立委便當會，定調無論政院採取不副署或副署但不執行，都將支持，甚至提到倒閣以及不信任投票等事宜；學者認為，如果行政可以自行決定法律不執行，「那法治國家還有什麼意義？」呼籲朝野溝通才是解方。

政大法律系副教授廖元豪表示，法律的生效要件是「立法院通過，總統公布」，行政院長「副署」那是代表行政院長也要負責這個法律案，所以行政院長對總統要公布的法律案不副署，那形同行政院槓上總統，反對總統；如果總統對法律案不以為然，那應該是總統不公布，怎麼會是「總統要公布，行政院長不副署」，然後讓公布的法律案不生效力？

廖元豪指出，法律案公布之後，行政機關有忠實執行法律的義務，這就叫做「依法行政」。如果行政可以自行決定不執行，「那法治國家還有什麼意義？」從來沒聽過行政機關可以選擇性執行法律的事，即使認為違憲、不妥，在沒有修改之前就是要執行。

廖元豪說，唯一解方其實很簡單，就是總統與行政院要多跟立法院協調溝通，相互妥協，這樣各種法案都可以討論並過關，例如當初打詐專法，不就通過了。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，根據《憲法增修條文》第三條規定，「覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議」，所以不管行政院長是不執行還是不副署，明顯就是違憲，而且如果政府可以帶頭不守法，「那公民是否就可以不服從」。

至於倒閣進而解散國會，曲兆祥認為非現在的解方，因現在立法院是朝小野大，即便解散國會後，還是朝小野大，執政黨也不一定會服輸，先前民進黨大罷免大失敗，朝野僵局仍持續，「最大的問題是執政黨不願面對朝小野大的現實」，所以不願意協商談判，不願意跟反對黨分享政治權力，唯一解方只有朝野談判。