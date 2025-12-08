學者批政府遲未「正式宣布」重啟核能 質疑只為明年大選「騙選票」

【記者許麗珍／台北報導】政府近來頻釋出可能重啟核二、三廠甚至暗示不排除「核三最快2027年重啟」，清大核工科學研究所教授李敏今表示目前政府遲遲未「正式宣布」重啟核能，加上明年有大選，他強烈質疑政府是「騙選票」玩假的。

經濟部11月27日已正式核定台電三座核電廠現況評估報告，其中核二、三廠評估具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫並預計明年3月提送核安會。核三預計需約1.5至2年完成。之後行政院長卓榮泰面對立委詢問是否可預期2027年核三重啟運轉時回答：在核能安全無虞狀況下，「是可以考慮往這時程來做規劃。」經濟部長龔明鑫則表示若一切順利，核三廠有望在2028年初開始重啟。

中華民國核能學會今舉辦第33屆第三屆會員大會。清大核工科學研究所教授李敏接受《壹蘋新聞網》表示，核三廠比較快，估2028年初有機會重啟，但重點是，政府對外雖然講了很多核三最快2027年重啟的話，卻遲遲未「正式宣布」重啟核能，他認為這當中還有變數。

李敏表示對政府相關機構來說，若行政院沒有對外「正式宣布」重啟核能，政府機關沒有收到公文將以何為依據，自然也無法規劃後續重啟期程、編預算經費等一系列的行政作業。

李敏表示政府至今仍遲遲未「正式宣布」重啟核能，加上2026年舉行直轄市長及縣市長九合一選舉，他強烈質疑政府現在對外頻釋出可能重啟核二、三廠的說法，其實都可歸為「騙選票」玩假的。

中華民國核能學會今舉辦第33屆第三屆會員大會。清大核工科學研究所教授李敏受訪表示，政府遲遲未「正式宣布」重啟核能，加上明年有大選，質疑是「騙選票」玩假的。許麗珍攝

