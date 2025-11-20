學者批政院版財劃法集權集錢 數字「偷換概念」

學者批評政院版財劃法是「偷換概念」，在數字上動手腳，統籌分配稅款、一般性補助款皆縮水，政院給地方的錢其實比在野黨版少了兩千多億元，實則中央收入占比拉高到百分之七十，「中央圖利自己，苛待地方」，變得更集權又集錢。

政大財稅系教授陳國樑表示，行政院標榜院版財劃法釋出更多財源，這說法根本不對，因為之前藍白版本釋出的金額達一點四兆元，這次卻是一點二兆元。此外，統籌分配稅款也將縮小比率，例如原本營業稅百分之百給地方，這次只剩百分之八十五給地方，統籌分配稅款的餅變少了。

廣告 廣告

他也質疑，一般性補助款原本兩千五百多億元，但這次院版因為分配給地方統籌分配稅款增加，所以只維持教育、社福及基本設施一四二一億元補助，其餘一○八○億元由統籌稅款優先彌補地方財政收支差短，等於地方連一般補助款也縮水了。

「地方從統籌分配稅款及一般性補助款都變少了，政院怎會說釋出更多？」陳國樑指出，行政院說統籌分配比以前更合理是「偷換概念」，因為中央先減了一般性補助款，全部塞到統籌分配稅款，等於地方已不夠用，又拿自己的錢補貼自己。如果是中央政策，不能要地方出錢，例如中央訂出「班班有冷氣」，經費卻要地方自己出，這種屬於中央政策，一定要確保有足夠財源給地方，不能甩鍋地方。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，明明政院給地方的錢比在野黨版少了二三二七億元，卻宣稱比過去多，實情是「中央圖利自己，苛待地方」。相對於在野版本，政院版反將自己砍的計畫型補助五八六億元，塞到在野版的「修法前水準」，變相貶低在野版的貢獻；一般補助又砍一○八○億元，統籌稅款砍六六一億元，實際比在野版少給地方二三二七億，中央收入占比拉高到百分之七十，圖利自己變得集權又集錢。

【看原文連結】

更多udn報導

台網紅紐約吃霸王餐肉償抵債遭逮 神祕背景曝

這是周迅？路人直擊 白髮消瘦模樣曝光

高市效應？東京鬧區罕見一幕 一票鄉民傻掉

28年前徵才廣告令人羨 他疑惑同樣薪資誰在做