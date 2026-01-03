學者批5大法官 為政治創造憲法

憲判5人評議成常態，爭議持續延燒。（本報資料照片）

呂太郎等5名大法官2日作出「115年憲判字第1號判決」，但判決仍將蔡宗珍3名大法官從現有大法官總額中扣除，爭議持續延燒。學者抨擊，憲法法庭不當「護憲者」，卻開始為政治「創造」憲法，當憲政體制崩壞，未來在最極端狀況下，連1人作出判決的情況都有可能發生，我國唯一制衡總統的立法院將實質失去監督能力，「民主多半不是被政變、坦克或宣布戒嚴摧毀，而是在制度內、合法程序中，慢慢死去」。

台灣高檢署主任檢察官陳宏達，以「『五大法官新常態』不值得鼓勵」為題在臉書發文。他說，「115憲判1」判決，程序仍僅5人評議、3人拒參與，如果5名大法官都無法說服其他3名大法官，很難相信他們的想法可以說服廣大的社會大眾？若大法官缺額提名持續未補、少數常態化，恐累積司法信賴赤字；大法官缺額仍宜速補缺，並明確化法庭組織不足額的效力及拒評議的處理標準，以符法治。

廣告 廣告

憲法法庭2日在大法官實際參與人數未達法定三分之二門檻下，作成今年度首件憲法判決，法學博士桂宏誠昨日表示，這次憲法法庭的作法，歷史上從未出現。《憲法訴訟法》明定現有總額為8人，只要是現任大法官，不論是否參與評議，皆須計入人數，作成判決必須達到三分之二門檻；憲法法庭卻自行解釋「總額」，排除不同意見的大法官，等同自行豁免憲法規範。

桂宏誠直言，憲法法庭已不再依循中華民國憲法，而是開始超越憲法、介入政治鬥爭，成為可以「創造憲法」的機關，甚至可能出現僅有1名大法官即可作成裁判，大法官同時扮演「制憲者」與「立法者」角色，徹底違反民主與五權分立原則。憲法就是要限制總統權力，但當最應該被控制權力的賴清德可以「交代」憲法，就是毀憲亂政；此例一開，中華民國未來無論由誰執政，都可能循此模式運作，憲政體制一旦崩壞，民主將逐步滑向獨裁。

雲科大科法所教授吳威志表示，由憲法法庭5位大法官作成判決，等於實質剝奪原本15位大法官的職權，不只是司法院本身的問題，甚至可能被理解成「既然5位就夠了，那是不是根本不需要15位大法官？」憲法所要求的是15位大法官的三分之二，即便是修法前也應該是6位，這兩次判決都未達門檻，憲法法庭選擇繼續作出判決，就代表未來會將這種違憲作法視為常態。