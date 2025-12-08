學者拱政院「不副署」反制在野修《財劃法》 黃國昌：哪門子的北韓法學？

有學者認為政院可透過「不公布、不副署」反制藍白修《財劃法》，對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）痛批，這是哪門子的北韓法學？（圖／李智為攝）

藍白推動《財政收支劃分法》修法，政院上週提出覆議反制仍遭否決，行政院長卓榮泰強硬表明「政院沒有執行的壓力」，也有學者認為政院可透過「不公布、不副署」反制。對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）痛批，這是哪門子的北韓法學？還是總統賴清德和卓榮泰乾脆推出「賴卓憲法論」？讓全世界知道民進黨到底多丟臉。

黃國昌今說，法治國原則是民主憲政基石，只要是國會通過的法律，不管是總統、行政院長，都跟一般國民一樣有遵守法律的義務，行政機關、公務體系更需要依法行政，這是當代憲法或行政法最基本的ABC。

黃國昌表示，這套原則如今卻在賴清德總統、卓榮泰院長領導下逐漸地被摧毀侵蝕，卓榮泰選擇性執法更是帶頭破壞體制。如果總統和行政院長可以這樣做，那麼是否全中華民國的國民都可以自己找理由，決定自己要不要遵守法律?

黃國昌強調，卓榮泰說因為立院沒有邀請覆議說明，所以行政院沒有必須執行的壓力，這種荒腔走板的行徑和可笑理由，根本是在為自己走向獨裁之路擦脂抹粉，也要請民進黨縣市首長或是要參選者表態，是否支持卓榮泰苛扣地方補助款？

黃國昌也說，他昨天下午與中研院法律所前同事通電話，眾多學者都不敢置信，民進黨會做這種事。請賴清德、卓榮泰懸崖勒馬，否則針對政治責任及法律責任，民眾黨必定會追究到底。

媒體詢問，有部分學者呼籲，行政院採取不副署的方式，新北市議員卓冠廷則說「不副署是大絕招」？黃國昌回應，卓榮泰哪有權力不副署？若真如此，等同直接跟全世界宣告，台灣不是民主憲政國家。

黃國昌強調，且若不副署、不公告法律，等於讓行政院可以繼續違法地把應該給地方補助款的錢握在自己手上，這是哪門子北韓法學？這些學者應寫篇國際論文發表，還是賴清德跟卓榮泰趕快召集一些御用學者出書，叫做「賴卓憲法論」？讓全世界知道民進黨到底多丟臉。



