學者拿「朱學恒強吻」事件嘲諷 鍾沛君：正義要符合民進黨形狀？

國民黨團今開記者會聲援台北市議員鍾沛君。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中日前爆發非洲豬瘟，中央疫調指出可能來自「未落實蒸煮廚餘」，國民黨台北市議員鍾沛君表示，「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」對此，旅美教授陳時奮(筆名翁達瑞)批鍾發言不合邏輯，反嗆「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻」。鍾沛君表示，「因為某某人怎麼樣，所以她不配得到正義」，請問民進黨上下各級公職，正義應該有條件嗎？應該要符合民進黨的形狀的人才能夠值得擁有嗎？

立法院國民黨團今天召開記者會聲援鍾沛君，鍾對此說法表示非常遺憾，因為性騷案件的蒐證和取得，獲得正義的過程是非常不容易的。在她的案件曝光之後，其實社會上有很多類似遭遇的女性 透過各種方式來與她聯繫，可是她們並不是每一個人都可以得到最後司法或是這個社會還給她們正義。

鍾沛君表示，尤其在這個過程當中，受害者還會考慮到身份曝光、會不會被加害者秋後算帳的心理壓力，所以性別平權本來就是一條很漫長的路，她對這樣的風暴遺憾的不是她個人受到言語羞辱，而是台灣平權似乎變成了一場笑話 ，似乎變成了一頓自助餐，當民進黨或是側翼需要的時候就拿出來這個大快朵頤，似乎平權這件事情離他們離得很遙遠了。

鍾沛君也提到，這段時間裡，對於類似的議題她做了很多的努力，包括像日前台大狼醫陳思原的案子，當時也是因為被害人顧忌事後遭到抱負，所以透過立法院來請衛生局做了一些協助，讓這個欺犯女權、欺負女性的人得到應有的教訓。這都是我們不斷在努力的事情，可是民進黨或他們的側翼為了政治上的需求，就會把這些很多人的努力 一下打回原形。

鍾沛君說，她的案子加害人已去服刑，沒什麼討論的空間，但在司法上不是灰色地帶，但在民進黨想要拿來利用的時候，包括翁達瑞、管仁健、張雅琴之流拿來當作一個笑話，「因為某某人怎麼樣，所以她不配得到正義，所以她不配得到性平議題的關注，或不配得到我們的支持」。請問民進黨上下各級公職，正義應該有條件嗎？應該要符合民進黨的形狀的人才能夠值得擁有嗎？

鍾沛君表示，民進黨中央、各級黨公職對這樣子的發言充耳不聞，只是剛好告訴大家，他們把民進黨的價值活成了民主退步黨而不自知甚至是沾沾自喜。今天他們對她的傷害她不會放在心上，因為只會讓她看出來他們的可笑，跟他們偽裝成在乎性平的政黨。她不敢奢望民進黨出來譴責他們的發言，但是至少是不是在類似的議題上面發生的時候，請民進黨不要再把民主進步黨活成民主退步黨，非常可恥。

