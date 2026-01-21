學者揭張文自卑+暴力傾向「超危險」 親哥結婚也不敢邀：怕大開殺戒

社會中心／綜合報導

2025年12月19日張文先是在多處縱火，接著到台北捷運台北車站投擲煙霧彈，再到誠品南西店持長刀隨機殺人，造成4死11傷。國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚，是參與張文隨機殺人案的犯罪動機鑑定學者。許教授透露，張文社會關係斷裂、工作不穩，與哥哥發展落差大，導致張文出現強烈自卑感，與家人關係漸漸疏離，連張文哥哥結婚時，還拜託母親不要邀請張文出席，懼怕危險的張文在婚宴上鬧出人命。

許華孚教授分析，與表現出色的哥哥相比，張文逐漸產生自卑心態，開始把玩BB槍射擊。（圖／翻攝自張文FB）

許華孚指出，張文哥哥各項表現很好，張文相較之下沒那麼突出，在長期的比較與落差中，發展出強烈的自卑感，進一步導致他出現偏差行為與想法，張文哥哥曾透露，張文還是學生時，就經常拿BB槍出來把玩、射擊，之後開始出現情緒偏激、言語暴力的狀況。張文哥哥先前結婚時，還拜託母親不要邀請張文，深怕有暴戾傾向的弟弟在婚禮上殺害自己與妻子。

張文哥哥結婚時，拜託母親不要通知張文參加，深怕張文會在婚宴上動手。（圖／翻攝畫面）

張文的行為與想法何時出現偏差？許華孚指出，由於張文在犯案後自殺，專案小組為了釐清隨機殺人的動機，全面清查他生前的交友狀況，訪談人數超過120人，連國中時期愛慕的女同學已移民，也設法跨海訪談，根據訪談內容，初步確認他在國中前的相關身心狀況尚屬正常。

根據《自由時報》報導，案發後，專案小組全面爬梳追蹤張文的數位足跡，發現他經常瀏覽與性虐待有關的網站，高達6千多筆，研判張文具有性虐待、性壓迫、虐待女性的特質。

另外根據張文墜樓的姿勢來看，他犯案後隨即爬到頂樓，脫下背心與裝備往下跳、背後墜地，狀似從容，從這點可判斷出張文墜樓的行為，是一種英雄主義的展現，如果是被警方追逐逃跑，直接往下跳就好，但他卻以這種方式墜樓，透露出希望被世人記住的念頭。

