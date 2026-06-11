學者揭機車左轉事故致死率 籲道路分級、保護時相

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）為減少事故，交通部將推機車左轉安全精進措施。學者今天說，左轉若發生事故致死率是右轉2倍以上，不適合直接討論全面開放直接左轉，應著重道路分級、速度管理，與設左轉保護時相。

近來有學術研究指出，台南市試辦取消強制兩段式左轉，試辦行政區交通事故下降，引發學界與輿論討論「機車取消強制兩段式左轉」議題。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯今天接受媒體聯訪時表示，機車是台灣主要車種之一，需將其認真看待，他提到，機車在行經路口時，很多危險都發生在左轉、右轉的時候，曾計算過左轉若發生事故致死率是右轉2倍以上。

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他說，另針對大專生事故進行研究，發現很多大專生在路口直行時被左轉車撞，顯示即使是直行，仍處於左轉車威脅之下。

吳昆峯表示，有研究發現因台灣土地大部分是混合使用，加上有很多短街廓，包括汽車、機車、自行車都會需要左轉，但在左轉時，面對對向直行車時容易發生危險。

吳昆峯指出，討論機車直接左轉的前提，應是在設有保護左轉機制情況下，並應思考如何讓台灣的路口，特別是主要幹道路口有更多左轉保護時相。

吳昆峯認為，道路應進行分級、分類，主要、次要幹道應廣設左轉保護時相，至於巷弄鄰里道路，管理重點為停車、速度。

不過，吳昆峯坦言，現行機車兩段式左轉設計上確實可能發生與右轉車流產生衝突、待轉區空間不足，在行駛外側車道時，也可能受到路邊臨停車輛干擾，但可透過更好設計方式改善。

為提升機車安全、降低機車事故率，減少傷亡發生，交通部昨天表示，全面推動「機車左轉安全精進措施」，將偕各縣市政府，在條件許可且設有左轉專用道與保護時相的路口，逐步引導機車安全左轉；而在環境複雜、車速快或未設有號誌保護的路口，則維持兩段式左轉以策安全，並同步改善待轉區動線與清理路側違規臨停，徹底消除用路人待轉變待撞的疑慮。（編輯：張銘坤）1150611