學者揭鄭麗文「2026大考驗」：能否黨內立威的終南捷徑

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一大選，各政黨要推出哪些人選出戰，都是關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，對國民黨主席鄭麗文而言，該如何提名會是個大考驗，能否找出最強人選、適時徵召，不僅是鄭的當務之急，也是能否黨內立威的終南捷徑。

鈕則勳1日發文說，針對明年底選舉國民黨如何提名，確實是鄭麗文的大考驗。他認為，針對六都、特別是相對有把握的縣市，直接徵召應是成本風險最低的方式，台北市長蔣萬安與桃園市長張善政當然無懸念，新北市與台中市徵召民眾認為最強的人選，也是大勢所趨。

廣告 廣告

鈕則勳也說，畢竟這是鄭麗文上任後首場重要選舉，其決策作為勢必牽動鄭的治理權威，重要的是鄭要在提名決策過程中間，展現自己的魄力與願意為選舉成敗負責的勇氣與態度。

鈕則勳坦言，基於此，可能導致黨內潛在衝突檯面化或是綠軍最容易見縫插針的初選模式並不是個好方法，若真採取此方式決定人選，很明顯的，就是沒有為選舉成敗負責任的勇氣，甚至是有點和稀泥想各方討好；畢竟選舉最重要的就是要贏，而當綠軍與白營已經提早起步的當下，國民黨更沒有蹉跎的本錢。

鈕則勳強調，「聰明如鄭主席者，在各都協助出最強人選、適時徵召，不僅是她的當務之急，也是能否黨內立威的終南捷徑」。

更多三立新聞網報導

比蔣萬安、盧秀燕強？學者：韓國瑜是國民黨2026最大母雞

曝鄭黃會有小心思！鈕則勳：「這點」恐成黃國昌與藍營博弈籌碼

鄭麗文如何在國民黨內立威？學者：先做「這3件事」

斷言鄭麗文「這決定」會逗樂民進黨！學者質疑：外界觀感好嗎

