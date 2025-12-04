學者揭：中國因應高市早苗「挺台」言論的慢、虛、亂，還有「三蠢」
記者李鴻典／台北報導
日本首相高市早苗「台灣有事」論述，讓中國崩潰，祭出系列報復措施，包括日本流行天后濱崎步演唱會被粗暴取消等，中國外交部還稱從未從接受過《舊金山和約》，話題持續延燒。學者范世平撰文評論，中國因應高市早苗「挺台」言論的「慢、虛、亂、蠢」。
范世平寫道，日本首相高市早苗在11月7日於眾院表示，「如果（中國）對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使」，因為這符合安全保障法制中行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」。
這被認為要以武力介入台海，照理應引發中國立即的強烈反彈，但直到13日中國外交部副部長孫衛東才「奉示」召見日本大使金杉憲治。中國的反應竟隔了7天，顯然內部有很多矛盾與折衝。國防部到14日才警告日本若膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流；駐日大使吳江浩也約見外務事務次官船越健裕。
范世平說，中國外交部也在14日才「建議」公民「避免」前往日本，結果上海機場赴日旅遊是人山人海，顯然大家不甩這軟趴趴的建議，並引來國際間訕笑，認為中國人反日是「口嫌體正直」。直到中國「央視」旗下自媒體「玉淵譚天」在15日發表「中方已做好對日實質反制準備」的文章，強調「針對高市早苗的露骨挑釁言論，我們的忍耐，是有限度的」；同一天中國「解放軍報」以「鈞聲」的名義強調「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」，中國才真正對日強硬。16日文旅部提醒民眾勿赴日旅遊，並直接施壓民航要求免費退票；此外，停止日本水產品進口。
但這些制裁對日本的影響不大，范世平舉出，中國官方只是強調「奉示」一詞在外交上少常見，是在中日之間首次出現，且奉示的層級是副部級官員；另外強調在回應日本的說詞中提到「必將予以迎頭痛擊」，是首次出現在中日的外交場合，這句話不僅是外交辭令，也具明確軍事意涵。解放軍在15日宣布於17-19日在黃海軍演 ，後又公布兩波至12月3日，但對日本毫髮無傷。由此可見中國對日的反應是「既慢又虛」。
范世平進一步說明，中國外交部長王毅在2004-2007年擔任駐日大使，是繼唐家璇後第二位駐日大使的外長，對日本知之甚詳，為何決策如此遲緩？難道是因習近平不想擴大抗日事端，但王毅怕被鷹派指責過於親日，所以必須「矯枉過正」的展現強硬？但中國對日的制裁是「高舉輕放」，並未如2012年8-9月發起大規模遊行與抵制日貨，可見習不敢真的與日本「魚死網破」。
范世平也提到，日本天后濱崎步原定於11月29日在上海舉行演唱會，卻在前一天被主辦單位以「不可抗力因素」突然宣布取消，1萬4000張門票作廢；其恩師、前愛貝克斯會長松浦勝表示，公演前一晚「一切突然無聲崩塌」，現場氛圍像被示威般可怕；他說「當地主辦單位一直向我們確認會舉行，但活動當天，當局突然發布『不容討論的中止通知』」；歌迷質疑為何不提前取消，他無奈說「當局是在最後一刻才下令，我們也只能接受，語氣充滿無力與遺憾。
雖然演唱會無法舉行，但濱崎步仍於30日在社群平台分享前一晚的演出畫面，除讓人覺得敬業與尊重歌迷外，也是對中國政府出爾反爾的抗議。范世平提到，結果中國官媒「澎湃新聞」在12月1日忽然指出濱崎步的「一個人演唱會」是不實訊息，演唱會攝影賴宗隆稱她只是公布彩排的照片；但這連中國網友都不接受。為何中國對國際巨星採取如此幼稚、粗暴、矛盾與非理性的決策？中央與地方是亂成一團？甚至讓中國失去信用，真是又亂又蠢。
范世平更進一步表示，高市在11月26日於國會表示，根據 1951 年的「舊金山和約」，日本已放棄台灣的一切權利與許可權，因此「日本沒立場認定台灣的法律地位」；中國外交部在28日稱該和約對中國是「非法無效」，中國不承認有此和約。結果國際譁然，該和約是取代1895年清朝割讓台灣給日本的「馬關條約」，中國不承認此和約難道要「馬關」？中國認為台灣仍是日本領土？這又是一蠢。
范世平說，有「中國日報」官媒背景的「起底工作室」在11月14日發布影片，表示琉球自古是主權國家，支持琉球從日本獨立與琉球地位未定論；15日在「微信」公眾號「華山穹劍」、12月2日中國「全球化智庫」副主任、鄧小平前英文翻譯高志凱也都發表類似言論。但中國支持「琉獨」為何反對台獨？支持琉球是主權國家與地位未定論，卻反對台灣，這不是邏輯紊亂與自我矛盾？這是第三蠢。
