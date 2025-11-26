學者斷言「韓國瑜是2026最強母雞」原因曝光

▲文化大學廣告系教授鈕則勳認為，立法院長韓國瑜是2026最強母雞，造勢能力、議題操作及語言使用比蔣萬安、盧秀燕還強。（圖／葉政勳攝，2025.10.10）

[NOWnews今日新聞] 明年就是2026縣市長選舉，藍綠白三黨積極備戰，國民黨、民眾黨正在談藍白合的階段，但到底誰會是最強母雞？文化大學廣告系教授鈕則勳認為，相較於台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安，立法院長韓國瑜是明年選舉最大母雞。因為他的造勢能力、議題操作及語言使用比另外兩個強。

鈕則勳點出兩個原因，第一，之前總統賴清德針對沈伯洋被中國通緝全球追捕時，頻頻喊話韓國瑜，沒想到卻被「台灣安全四隻腳」、「自己生病，讓別人吃藥」，反手殺球得分，形塑和賴清德捉對廝殺的態勢，將自己能量拉高。

第二，擔任立法院長後，韓國瑜的言行舉止更謹慎，但時不時創意操作，維持其人設特點，畢竟他曾重重跌倒過。所以這次當院長重出江湖，勢必格外珍惜，也在將其傳統路徑做微調，並彌補弱勢點，累積徐圖後進的本錢。

