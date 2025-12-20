學者林志潔影射第五縱隊 在野批帶風向

台北市警察局長李西河（中）20日舉行記者會，表示北捷攻擊事件初步調查認定是個人隨機襲擊殺人案。（趙雙傑攝）

台北車站與南西商圈19日晚間發生隨機殺人事件，網路謠言四起，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔在臉書分享和兒子的討論內容時提到，少年的見解是「這比較像第五縱隊」。對此，朝野立委與民代痛批，很多青鳥、綠媒還在帶風向，「對破案以及安定人心沒有任何幫助」。

對於第五縱隊的猜測，綠委沈伯洋認為，對一般民眾而言，不論背後動機為何，實際面對的風險並無差別，呼籲相關背景與偵查工作，應交由政府單位判斷公布，民眾最重要的是冷靜應對，不過度恐慌，也不要轉傳未經證實的訊息。社會應將重點放在如何降低傷害、預防下一次類似事件發生，而非陷入揣測與謠言。

廣告 廣告

藍委洪孟楷指出，這一次的案件大家看到中央地方政府的合作應對都很迅速，也相信警方專業，能夠在最快時間把犯案動機釐清，這個時候去做任何的揣測、影射都沒有必要，除了帶政治風向外，對破案及社會安定沒有任何幫助，只是徒增人心浮動。

洪孟楷也呼籲，目前亦未見明確政治動機，此時將凶嫌貼上任何政治標籤，無論是小草或青鳥等等，都是不應該的行為。

藍委王鴻薇則說，其實不只林志潔藉兒子之口提起第五縱隊，還有很多青鳥、綠媒也在帶風向，就是在消費社會悲劇，應該給警方空間去釐清凶嫌犯案動機，「這時候用什麼第五縱隊，是想要造成恐慌嗎？」痛批有些人就是想撈政治利益。

白委林國成直言，這是一個社會安全網出現漏洞的遺憾，所以不要把國內治安的問題，都想成第五縱隊，不要把任何一件事都想成是「中共同路人」、「中共的陰謀」，自己非常反對第五縱隊的說法，最重要的是去思考如何保護人民生命財產。

國民黨台北市議員楊植斗表示，林志潔臆測「嫌犯張文不是隨機殺人，比較像第五縱隊」，此番說法居然還有不少死忠支持者贊同，認為「一切都是阿共的陰謀」甩鍋給中共同路人，這是很悲哀的事。