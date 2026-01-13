學者看公股董總任命：應有專業審查

台肥日前公告由曾任台南柳營區農會總幹事的陳右欣接任總經理，引發各界議論，批評是標準酬庸任命。學者認為，公股事業董事長、總經理的任命該有專業審查，其次，建立國家級人才的培養體系甚為重要，才能避免被批評為「公器酬庸」。

對於此案引發的酬庸質疑，政大金融系教授殷乃平指出，公股事業高階人選的任用，不宜僅由主管機關或政治勢力決定，而應透過制度化的專業審查機制來把關。他以英國公用事業費率審查委員會為例，當費率、經營或人事重大調整時，都有專業委員會深入審查作業背景與專業資格，避免決策或任命與企業屬性脫節。

他說，未來可成立跨黨派、跨領域的審查委員會，按被審查人選的專業需求，考量審查委員組成的專業比例，讓公股事業董總任用更具專業性與公信力，避免社會質疑。

中華民國獨董協會理事長駱秉寬則說，根本之道在於建立國家級人才庫與訓練制度，尤其針對高階公務人員與企業經營人才的培育。他指出，公股企業本質上是必須要經營的實體企業，人才應具管理等實務能力，不能僅靠一般行政背景。

駱秉寬指出，國營事業董總任命須建立明確、可衡量的資格標準，例如是否經過專業訓練、是否有相當資歷擔任過同等主管職務等，讓外界看到任用的人選「是符合條件的」。

