學者看法 賣國共諜應避免紀念

「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，出席民眾在受難者遺像前追悼。（姚志平攝）

面對白色恐怖悼念儀式出現中共烈士吳石之爭議，國內學者普遍認為，以中華民國史觀來說，吳石是賣國的共諜，這次的活動應該避免紀念他，特別是大陸以此宣揚統一思想，我們也應當避免應和；而也有學者認為，今日之善也會變成明日之惡，歷史隨著政治詮釋很難蓋棺定論。當初民進黨將其視為白色恐怖受難者以彰顯國民黨的惡，如今民進黨則因共諜翻臉撻伐紀念儀式，顯示歷史認知大有問題。

政治大學政治系兼任教授嚴震生就評論，該活動主要是緬懷白色恐怖下因個人政治理念而受迫害的人，這中間其實有獨派人士也有統派人士。但以吳石的例子來說，他曾是出賣中華民國，並害死大量國軍戰士的共諜，那就不一樣了；更何況這樣的人被對岸封為烈士，國民黨主席鄭麗文應避免談及吳石，甚至對此劃出區隔，這是鄭麗文或是幕僚不夠周慮的狀況。

中華戰略學資深研究員張競則認為，政治人物公開表態都要承受社會公評、政治審查與歷史審判。政治立場不同也會有不同詮釋，當初民進黨將吳石這些人捧高、視為白色恐怖受難者，以彰顯國民黨罪惡，然而現在吳石被視為共諜，民進黨翻臉撻伐紀念儀式，不就證明當初民進黨歷史認知有問題。

他強調，「今日當權者，刻意扭曲昨日歷史，其目的是為了鞏固明日權力。」今日之善也會變成明日之惡，政治人物可以睜眼說瞎話，將社會暴亂扭曲成爭取自由民主，帝國主義亦可昧著良心胡扯，將侵略行為扭曲成解放殖民地。站在前朝史觀，倡議改朝換代都是在造反。

張競特別引用白居易《放言五首》第三首，「贈君一法決狐疑，不用鑽龜與祝蓍。試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真偽復誰知？」對人、對事要得到全面認識，等到蓋棺才能論定，不能只根據一時一事現象下結論；歷史如何定位吳石，未來會不會再度翻案，也要看政治是如何變化。

國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲認為，大陸用吳石的故事影集當成年度大戲，這是轉移內部焦點一貫的做法。統一是個帽子，真正的本質是統一的「正當性」，也是論斷歷史人物的重點。吳石個人當時的冀望應予尊重，但回到中華民國的史觀，這是叛國，只可惜效忠的政權不具正當性。