學者看財劃法修正爭議 院版納多元指標提升正面影響

（中央社記者呂晏慈台北28日電）行政院日前提出院版財劃法修正草案，但尚未被排入立法院院會議程。學者認為，現行條文的水平分配指標有不公平疑慮，且因公式錯誤衍生無法完整分配問題，必須盡速導正，而院版納入多元指標、財政調節款等制度，對六都及非六都均有正面影響。

行政院20日提出院版財劃法修正草案，盼解決現行條文中央財政被削減、水平及垂直分配不平均等問題，不過，立法院程序委員會25日討論28日院會議程時，遭藍白以人數優勢封殺，無法於週五院會列案付委。

廣告 廣告

成大社科院院長蔡群立指出，現行財劃法只著重財源分配，未確認事權調整移轉，還有水平分配不公平疑慮，如幾乎將全部營業稅收入納為中央統籌分配，但以公司稅籍登記縣市為主體，公司設廠的縣市無法分配到，卻要承受環境、公共建設、道路、教育等更多投入成本。

蔡群立表示，現行水平分配的指標與公式，有違縣市城鄉均衡發展目標，也無法按照縣市差異的特質，給予自主特色發展的財政支持，是需要被修正。

淡江大學經濟系教授蔡明芳補充，現行條文將離島分配公式與本島脫鉤，衍生新台幣345億餘元無法分配問題，必須盡速導正；此外，離島是否代表財政資源、基礎建設或經濟活動較差，沒有絕對關聯性，部分西部農業縣市如苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣等，其財政資源缺口可能不會比離島小，也是必須正視的問題。

同時，對於立法院14日再度三讀修法，保障各縣市計畫型補助款不受中央調整。蔡群立表示，根據行政院主計總處估算，115年度須舉債共新台幣5638億元，違反公共債務法規範的舉債上限，恐致中央不遵守財政紀律困境。

蔡群立提醒，各縣市當然希望能增加更多財源，但每年國家的總財源是固定，如何合理、有效分配財政資源，需要加總全體人民、地方政府、中央政府3者的效益思考。

對於院版草案內容，蔡群立指出，透過優先彌補各縣市基本財政收支差額、讓水平分配公式納入多元指標，可加速城鄉的平衡發展，同時，其規範1%統籌款將作為財政調節款，彌補獲配財源未達全國平均增幅的地方政府，對六都及非六都均有正面影響。

蔡群立表示，各縣市在比較行政院版及14日再修版財劃法後，可能因為院版減少了一般性補助款金額而有不同意見，但也可以換個角度思考：院版完整考量提升全民、地方與中央福祉，更以2階段保障地方基本財政需要，且在水平分配的指標也考量多元及公平性，是一個相對完整、為各縣市著想的版本。

對於院版草案如何更優化，蔡明芳建議，財劃法的立法意旨是讓國家發展均衡，而非擴大不均；面對氣候變遷風險，可在水平分配指標納入相關因子，讓地方除可透過一般性、計畫型補助款，也能藉由統籌稅款強化防災韌性。

此外，蔡群立提到，修正財劃法之後，若中央在歲入額度改變下，所能達成的國家發展工作項目與目標必然有所調整，因此可一併檢討修正地方制度法、行政區劃法的可能性，藉此避免國家發展及人民福利受影響。（編輯：潘羿菁）1141128