學者看隨機攻擊 籲關注社安網輔導被汰除軍士官兵

（中央社記者黃麗芸台北21日電）中正大學今天公布警察維護治安滿意度調查，多名學者針對隨機攻擊案提出建議，應關注社會安全網無法覆蓋的孤狼族群，也應成立輔導關懷小組協助被汰除軍士官兵適應社會。

國立中正大學犯罪研究中心今天舉行「民眾對警察維護治安工作滿意度調查發表會」，包括犯罪防治學系暨研究所特聘教授楊士隆，犯罪防治學系暨研究所教授兼教育學院長鄭瑞隆，以及犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚、犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲出席說明。

楊士隆表示，台灣治安在全球仍為相對安全的區域，但傳統型的暴力犯罪仍一直存在著，其實近年發生量和人數已降低很多，但只要發生一件就會激起各界的關注，仍要居安思危。

他提醒，應特別留意社會安全網無法覆蓋的失業者、孤狼等族群都應特別關注，因他們多無前科紀錄，且為對社會不滿的隱藏者，何時會犯案是無法預測的，包括交通部、台北捷運公司等相關單位都應強化軟、硬體安全。

媒體會中詢問，北市隨機攻擊案，如何看檢警研判犯嫌張文應屬「結合高度計畫性表達式犯罪」，這類型攻擊能否事前預防。

鄭瑞隆說明，表達自我存在式攻擊意即「你看不到我、我讓你看得到我」，張文近幾年為社會邊緣化者，包含職場失敗、家庭關係斷鏈、親密關係缺乏和對未來前途茫然，這種人經常會否定自己，但為了讓大家知道其存在、肯定和看見，就選擇這種負面方式，從案件偵查小組破解相關資訊，看到訊息確實朝此方向沒錯。

曾協助檢警鑑定張文案犯罪動機的許華孚也說，從近年的無差別殺人、表達式暴力或隨機殺人案，其實都包含幾個特點，首先為30歲以下年輕男性、社會關係斷鏈、工作不穩定、單獨犯案、受害人無年齡或性向差別，起初界定是恐攻，但台灣是淺碟式社會，民眾會極度驚恐，所以定義為表達式犯罪。

許華孚說，張文從3年半前就開始計畫，若純粹是反社會人格，也不算是，因為不像鄭捷案，但他確實有崇拜鄭捷。

許華孚認為，現在犯罪防治不僅只是警察的工作，其實在醫療、衛福、社會安全網和家庭都必須要做，社會公私協力協助這些邊緣式人格者，才有助遏止孤狼式犯罪。

鄭瑞隆表示，從11年前的鄭捷案到這次的張文案，發現一個不爭的事實，2人都曾志願參與過軍旅生涯，軍人保家衛國須接受武器使用和殺人策略練習，國防部應注意一些被汰除的軍士官兵去向、身心健康和行為狀態等，後續都需做進一步的關懷，其中有人變成無差別式攻擊者，這值得警惕和見微知著。

他說，對特殊少數案例者，建議國防部應成立專門的輔導關懷小組，幫助他們回歸正常社會，類似消毒式輔導措施，忘記過去對付他人的策略，回歸從事善良人民。

楊士隆補充說，自己第一時間定義為孤狼式犯案，張文明顯對社會不滿，這就是動機，但對何不滿已不可知，但就此個案可知其人際關係經常格格不入，就很容易受到鄭捷的「召喚」。

他認為，對社會不滿者就應該疏導，建議應該成立相關單位管理自殺防治和心理醫療等事項，由心理健康師進行輔導，現在社會壓力大，心理健康是全民的問題，政府也應編列經費處理。（編輯：林恕暉）1150121