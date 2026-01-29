學者示警半導體關稅藏陷阱

國家政策研究基金會二十九日舉辦「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會。（國政基金會提供）

記者王超群∕台北報導

國家政策研究基金會二十九日舉辦「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會，邀集學者專家剖析台美關稅談判後續衝擊。與會者指出，在地緣政治與經貿角力加劇下，全球半導體供應鏈加速重組，台灣須在回應美方布局與維繫本土優勢之間審慎拿捏，避免產業外移與競爭力流失。

國政基金會執行長張顯耀表示，此次台美關稅談判，關稅本身並非核心，美國真正目的在於吸引關鍵產業赴美投資，關稅只是談判籌碼。談判結果對台灣長期產業結構影響深遠，政府須正視後續衝擊，提出完整因應策略。

廣告 廣告

基金會研究員游士儀公布近一個月對美關稅議題的網路輿情分析指出，相關討論近七成集中於風險與不確定性，顯示企業與民眾對政策變數高度焦慮。其中，政策與談判不透明造成的不確定性約占四分之一以上，其次為供應鏈外移與產業結構調整的擔憂，另有相當比例關注成本轉嫁對民生物價的影響。

張顯耀指出，政府在談判過程中存在四項不足，包括資訊透明、對外說明、衝擊評估與長期政策方向皆有欠缺，與日本曾大量與產業溝通的作法形成對比。

學者林祖嘉分析，若對美投資規模過大，恐排擠國內投資量能，導致產出、出口與人才流失，進而影響內需與產業鏈完整性，需審慎評估是否造成產業空洞化。

多位與會者一致呼籲，政府在對外談判時應守住技術與產業根基，強化國內投資環境與能源、基礎建設配套，避免在關稅讓步下動搖「根留台灣」的長期基礎。