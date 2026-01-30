學者示警 北京對台誤判風險升

政大國關中心30日舉辦「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會。（范揚光攝）

共軍高層人事大清洗之際，將如何影響台海局勢？多位長期研究中共軍事與台海安全的學者分析，此一高層人事震盪，短期內可能暫時降低中共發動重大戰事的可能性，但同時也使北京對台軍事決策進入不確定狀態，反而提高危機誤判的風險。

政大國際關係研究中心30日舉辦「中共解放軍高層人士震盪對兩岸關係的影響」座談會，針對中共中央軍委副主席張又俠遭調查，學者普遍認為，短期內不至於使解放軍對台行動出現劇烈變化，但仍需高度警惕潛在風險。

國防安全研究院委任研究員揭仲指出，張又俠的去職，並不會使2027年共軍犯台的機率大幅增加。一方面，「和平統一」仍被中共中央列為優先選項，另一方面，北京並未公開設定「武統時間表」，相關重大對台決策，實際上是由習近平領導、王滬寧與王毅等人組成的中共中央對台工作領導小組主導，張又俠僅是眾多成員之一，其去留不足以單獨改變整體路線。

不過，揭仲也提醒，台灣必須高度警惕潛在的危機升高風險。他指出，一旦兩岸因政治情勢變化、軍事意外或擦槍走火引發危機，在共軍高層未必敢如實回報、行動風格又「寧左勿右」的情況下，極可能因北京誤判情勢，或基層部隊刻意採取激進行為，使危機處理難度大幅提高。

政大政治系、東亞所特聘教授寇健文分析，張案是近兩三年來解放軍高層大整肅的一環，其短期效果，反而「暫時性緩和」中共發動主要戰爭的可能性。寇指出，目前中央軍委仍有多個委員職缺尚未補齊，聯合作戰指揮體系也需要重新補人，相關人事調整與磨合，勢必需要時間，短期內不利於發動大規模戰事。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，北京對台軍事路線進入「不確定期」，當拍板者不明確，決策權與責任歸屬出現模糊時，反而使台灣安全進入較為危險階段。他強調，這種危險並非來自北京「變得更鷹派」，而是來自高度不確定性，使外界難以預測陸方下一步。