學者示警 派系若未能整合 地方人士嘆恐蹈韓流覆轍

民進黨高雄市長初選確定由立委賴瑞隆出線。對此，國民黨立委柯志恩13日在立法院受訪表示，對結果不意外，未來就是跟整個新潮流決戰。（劉宗龍攝）

民進黨高雄市長初選正式底定，新潮流系立委賴瑞隆以極些微差距，險勝「英系」代表邱議瑩脫穎而出，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩，力拚延續高雄執政權；學者指出，結果完全符合選前觀察，但也示警，賴瑞隆出線後的首要挑戰，是要在短時間內完成黨內派系勢力的實質整合，避免2018年敗局再次上演。

中山大學榮譽退休教授廖達琪分析，賴瑞隆的民調始終維持領先，即便在最後關頭遭遇兒子爭議疑雲，但對黨內選民的影響有限，脫穎而出並不難理解。她認為，新系在高雄具備深厚的主場優勢與強大的選舉操盤能力，這對民進黨未來市長大選選情無疑是項利多，但後續重點仍落在賴瑞隆如何有效整合初選後的各方勢力。

東海大學政治系教授邱師儀則觀察，雖然民進黨4位參選人在對比民調中皆領先柯志恩，顯示綠營在高雄仍具優勢，但目前形勢，已不像過去陳菊或陳其邁參選時那樣定於一尊。

邱師儀指出，賴瑞隆在面對「後陳其邁時代」的選舉情勢，必須花費更多力氣與民進黨內各大山頭協調政治資源的分配，確保戰力不因內耗而減損。

地方政壇人士也談到，2018年民進黨初選因競爭過度激烈，自家人殺到刀刀見骨，導致陳其邁出線後無法有效整合，最終在韓國瑜帶來的「韓流」旋風下失去執政權。

他表示，此次初選過程仍有煙硝味，包含同屬「新系」的賴瑞隆與許智傑曾傳出派系整合摩擦，以及力挺邱議瑩的湧言會與新系之間的過節，因此，賴瑞隆能否在最短時間將初選時「兄弟姊妹」的口號轉化為實質助選動力，考驗著他的政治智慧。