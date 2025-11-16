學者籲中央闢財源 非抵制財政分權

立法院上周再三讀通過《財劃法》修正案，學者認為，地方政府應該將預算花在刀口，遵守財政紀律，不能與中央過去一樣亂編特別預算。（本報資料照片）

立法院上周再三讀通過《財劃法》修正案，學者認為，此舉將保障地方財源，避免中央追加預算或刪減計畫型補助，但部分地方補助款相比過去增加許多，因此，學者認為，地方政府應該將預算花在刀口，遵守財政紀律，不能與中央過去一樣亂編特別預算。

政大財政學系教授陳國樑指出，此次修正避免主計總處以「總額不變但個別分配可調」的方式，重新調整各地方政府的配額，等同收回中央在一般性補助款上的彈性分配權，避免中央變相調控地方的疑慮。

陳國樑就民國114、115年統籌分配款試算比較指出，過去一般縣市分配24％、直轄市61.76％的比例，已調整為中央、直轄市與13個一般縣市共同分配，讓東部與離島等相對弱勢地區提升地方財政自主與均衡效果。

由於統籌分配稅款釋出逾4000億元，對中央財政形成壓力，陳國樑建議中央應另闢財源，主要是我國稅率長期未調整、營業稅屬全球低檔，且國防建設與對外投資等支出需求攀升，需審慎評估租稅負擔並擴充財源，而非抵制財政分權。

陳國樑解釋，過去中央透過國稅、統籌分配稅款及補助款下放方式，導致地方自治「跛腳」，此次矯正過度集中情況，但中央仍應強化地方財政紀律，加強監管地方財政支出，避免無端浪費。

北商大財政學系教授黃耀輝表示，計畫型補助款的金額沒有隨物價調整，若長期名目不變，可能讓實質價值被通膨侵蝕，而中央收入在民國88年修憲、《財劃法》修正前不到60％，但一般、計畫型補助仍同樣占比，代表地方財源過去都被壓縮，此次修法，中央占比從75％降至66％，顯示中央的財源並未被掏空。黃耀輝強調，地方長期「財源饑渴」，即使獲得補助款增加，財政部仍會依法強化監督，不必過度擔心地方亂花錢。