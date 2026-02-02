學者籲國民黨思考：「中華民族主義」和「民主自由」哪個更重要？
國共智庫交流論壇即將舉行，中國時事評論人林辰斌表示，國共兩黨重啟論壇，形式意義遠大於實質內容，他希望國民黨思考，在兩岸互動上，「中華民族主義」和「民主自由的生活方式」哪個更重要？中國時事評論人陸青則說，他看不到兩岸的和平未來，卻看見「兵臨城下的綏靖」，猶如南宋朝廷和蒙古人之間的「和平」，讓他感嘆，國民黨的主席是一屆比一屆更「喪權辱國」。
「國共論壇」很重要 但不具期待
國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國大陸展開國共智庫交流，預計3日出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續發展等主題。
中國時事評論人林辰斌認為，「國共論壇」非常重要，可是沒有任何期待，重要的原因是國民黨是台灣國會的第一大黨，台灣大多數縣市首長也是國民黨籍，所以國共之間的互動對台灣的影響非常大；而沒有期待的原因則是中共想要併吞、統一台灣的想法，不會因此有任何變化。
林辰斌：『(原音)它不會有變化，其次是國民黨在這個過程當中可操作的空間有限，因為在中共對於兩岸未來的藍圖規劃當中，是不可能有中華民國這個空間存在的，所以國共之間的智庫論壇，其實更多的是在於他們雙方交換對兩岸目前局勢的看法，而由於國民黨不是執政黨，他也沒有公權力，基本上不會對時局產生太大的影響。』
國民黨與共產黨打交道 「從來沒贏過」
中國時事評論人陸青也對國共智庫論壇不具期待，他指出，早在20年前，中國大陸的情治系統就明確告訴一些異議人士，國民黨跟共產黨打交道，「從來就沒有贏過」，每一次都上當受騙。
陸青：『(原音)國民黨當年掌握軍隊、掌握政權尚且如此，何況今天國民黨是一個在野黨。這就是20年前中國的國安、國保的口吻，這個口吻在接下來的20年是一以貫之的，就是他們想把香港的模式複製到台灣，中國大陸的一國兩制也好、跟台灣的關係也好，無非就是香港的模式變到台灣的這樣一個方式，在中共的話語體系，這種他們有些東西叫浸潤式的推動。』
國民黨主席更迭 感嘆立場演變
陸青說，大家當然不願意看到兩岸打仗，但現階段從兩岸的社會層面，還是民間交流層面，都看不到有和平未來的趨勢，反而看到一種兵臨城下的綏靖，就像南宋朝廷和蒙古人之間的和平，這樣的「和平」讓他深感國民黨的主席是一屆不如一屆，而且一屆比一屆更「喪權辱國」。
陸青：『(原音)鄭麗文她罵民進黨的時候，那個口若懸河、妙語連珠，在提中華民國的時候，那個法理講得頭頭是道，就是相當潑辣的立委形象；但是妳在面對大陸的時候，妳國民黨主席，妳告訴我什麼是「三民主義」？那妳對「習五條」怎麼看呢？對「雙十協定」怎麼看呢？「雙十協定」當中的具體內容，是民進黨對國民黨威權時代的訴求，也是1945年國共和談的成果，妳對這個歷史性文件怎麼看呢？還算不算數嘛？』
他強調，這樣的智庫交流，在中國民間引不起一點波瀾。陸青：『(原音)大家對他們沒有一點的期待，大家很冷感，就是因為妳沒有回答這些問題啊。好歹，蔡英文總統還寫過一封二二八事件給中國大陸人的信，提到了六四、提到了二二八，然後把六四和二二八拿來作為對比。那國民黨呢？國民黨做了什麼呢？』
林辰斌則談到，「國共論壇」的重啟，代表著國民黨領導階層的路線出現了很大的變化，過去在朱立倫當國民黨主席時，屬於「親美派」，江啟臣則屬「本土派」，都對於跟中共之間的黨際交流，採取有距離的立場，而現任主席鄭麗文很明顯是國民黨內的「疑美派」和「友中派」，並有非常強烈的中華民族主義認同。
兩岸互動缺乏中華民族主義？還是民主自由？
林辰斌指出，國民黨的政黨底色、意識形態是「大中國主義」，因此和中共之間的交流其實有著情感因素，也就是基於「中華民族偉大復興」或「振興中華」。可是，對台灣而言，「中華民族主義」跟「民主自由的生活方式」，哪一個目前是更重要的？他覺得國民黨要思考這個問題。
林辰斌：『(原音)民主自由與中華民族主義在兩岸的互動當中，哪一個是更重要的？我覺得這個是最關鍵的問題。今天的中國大陸，難道缺乏民族主義嗎？不缺乏，中國大陸的一般人民對民主自由確實有更多的嚮往跟討論；而國民黨的決策層，因為他們在民主自由的台灣，所以他們會覺得民主自由非常的稀鬆平常，所以他們更執著在中華民族主義這個層次上。』
他感慨地說，中華民族主義對於中國人民而言，其實是個沉重的負擔，因為中華民族主義的背後，代表著對自由民主的一種敵視、對歐美文化的一種排斥，代表著社會的開放可能要走回頭路。所以，他認為，如果國共智庫交流論壇是定調在中華民族主義的層次，對兩岸來說就不會有實質的意義，可是卻會對台灣的影響非常大，因為國民黨掌握了大多數地方縣市政府的資源，以及當地社團、宮廟、民間等網絡，這對台灣未來民主體制的發展，將會有非常深遠的影響。
