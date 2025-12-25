學者籲專注台灣特色 提升旅遊體驗

國內觀光重鎮人潮流失，不僅業者失去信心，學者、旅宿公會也憂心。此為示意圖。（本報資料照片）

國內觀光重鎮人潮流失，不僅業者失去信心，學者、旅宿公會也憂心。產學界皆認為政府與業者若繼續錯估國旅價值，距離真正「崩盤」已不遠，現階段應痛定思痛，專注把控價格與體驗，重振觀光風氣。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑悲觀說，賴政府執政下兩岸關係低落，相較馬政府時期，現在國際旅客每年少了400萬人次，導致國際旅遊復甦、大環境成長下，國旅不進反退；政府長年喊振興觀光，但政策多是「大撒幣」拉攏國際旅客是治標不治本。

他感嘆，台灣觀光存在長年缺失與陋習，如高額飯店房價、跟不上時代的旅遊品質，國人已顯現「國內一日遊、國外痛快玩」習慣想法，從飯店、民宿到遊覽車業都叫苦連天，距離全面崩盤恐不遠。

國立聯合大學觀光系教授林本炫說，國際旅遊易受政治局勢、幣值、距離等影響，從數據來看，台灣對國際旅客吸引力有降低趨勢，特別是日、韓，分析國內觀光常以「美食」當賣點，其實國際旅客特別為食物來玩的可能性極低。

他分析，外國人對台灣「科技之島」會有期待，或好奇僅3萬6000平方公里的島嶼同時擁有數座上千公尺級高山，應多行銷真正的台灣特色。此外，台灣觀光人才培養方向錯誤，常著重旅館、餐飲人才，但應接軌國際，培育更多國際導遊，帶領國際旅客認識台灣。

國立高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，疫情期間各國受創嚴重，但也藉機重新整頓觀光基礎措施，反觀台灣在疫情間「過太好」，營造國旅熱鬧假象，錯失轉型機會，在國際旅客恢復之際，被拉出難以追趕的差距。

對於國內常討論國旅問題，劉喜臨認為大多聚焦「價值」與「價格」不成正比，過去業者常專注硬體建設，缺乏與地方連結「講故事」的功夫，加上國人崇洋心態，紛紛出走國外旅遊。如今應專注提升旅遊體驗，並由政府加強把控價格，讓產業更透明，才有機會復甦台灣觀光。