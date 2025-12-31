學者籲賴安定內部 才能團結對外

中共近期實施圍台軍演，區域局勢緊張，國內朝野對立也相當嚴重，執政黨面對內外夾擊；學者呼籲此時應先安定內部，與在野黨尋求互動空間，才有能力團結面對外部威脅，包括軍購案、軍公教加薪、憲法法庭、政治鬥爭的問題應盡快解決，建議賴清德總統放下身段與在野黨溝通，各退一步才有和解可能性。

文化大學廣告系教授紐則勳指出，理論上執政者應先整合內部、再一致對外，但以賴清德總統的政治性格與施政路線來看，其主軸始終是「對外抗中、對內對抗」，從國安相關修法、公務人員赴陸管制加嚴，到近期對台北市長蔣萬安雙城論壇的攻擊，政治動作一波接一波，幾乎不可能突然收手轉向和解，朝野一路對峙，互信早已蕩然無存。

紐則勳直言，即便現在執政黨有意釋出緩和訊號，在野黨短期內也未必埋單，除非出現「明確且具體的大動作」，他認為，若賴總統願意到立法院進行國情報告，形式上可調整為統問統答，展現「實質退一步」的政治決心，有可能重建互信。

紐則勳示警，若政治鬥爭持續升高，社會不安感勢必擴大，加上國際局勢不穩定，對整體社會恐帶來難以預期的衝擊，有同理心的執政者，應該以更高角度來思考。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆則分析，從近期解放軍高密度、高頻率的機艦圍台軍演可看出，國軍採取一對一盯哨與戒備模式，人力吃緊問題已相當明顯；由於賴政府堅持不與北京和談，無論是替國軍加薪或提高福利誘因吸引國民從軍，都應列為優先事項。

陳奕帆指出，若未來共軍圍台演習時間拉長，國軍值勤時間勢必拉長，在野黨已通過提升軍警福利與待遇的相關法條，賴政府應從善如流，甚至進一步加碼，爭取短期內有效補充兵源。