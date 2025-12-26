學者見邱垂正談台辦主任來台？陸委會回應了

▲學者廖雨詩遭媒體爆料收受國台辦紅錢。（圖／取自廖雨詩臉書）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導台派學者廖雨詩疑收受「紅錢」，甚至與對岸人員交換政局訊息，嚴重踩到國安紅線，近日更傳出上海台辧主任金梅今年想叩關申請來台，廖雨詩曾突然主動接觸陸委會主委邱垂正，欲協助金梅訪台。對此，陸委會今（26）日回應表示，廖雨詩平常並沒有和陸委會有任何互動，陸委會也從來沒有請託她去做任何事情，頂多只是在過去曾邀請她參加過一些座談會。

陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體詢問廖雨詩主動接觸邱垂正一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，邱垂正今日接受媒體查證時，其實已對外說明過，去年的確有一位名為廖雨詩的人，曾來拜訪主委，並提及上海台辦主任金梅來台一事，邱垂正已明確表示，基本上政策上是不太可能。

梁文傑說，廖雨詩平常並沒有和陸委會有任何互動，陸委會也從來沒有請託她去做任何事情，可能只有在過去曾邀請她參加過一些座談會。他也是在媒體報導才知道這3個字，基本上她跟陸委會是沒有什麼互動的，陸委會經常會接到許多人來提出一些建議，針對兩岸事務提出一些建議或是看法，這些東西都會當作參考。

