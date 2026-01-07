學者解析2758號決議及救亡圖存獻議 示警勿落入一中架構

中國長期將聯合國大會2758號決議作為對外宣稱「台灣非國家」、「台灣屬於中國」，甚至試圖將台海衝突形塑成「中國內政」的框架。台灣教授協會今日舉辦「解析聯大2758號決議及雷震《救亡圖存獻議》」講座。學者薛化元示警，一旦落入「一個中國」制度架構，台灣在政治與安全上恐難以自保。

中國長期援引1971年聯合國大會第2758號決議，主張該決議確認「台灣非國家」、「台灣屬於中國」，並據此將台海衝突定調為「中國內政」問題。近年來，包含美國、日本等民主國家相繼重申2758號決議並未對台灣地位作出裁決，並反對中共延伸該決議作為「一個中國」的依據。

台灣教授協會今日舉辦「解析聯大2758號決議及雷震《救亡圖存獻議》」講座，邀請政治大學台灣史研究所教授薛化元進行專題演講。

台灣教授協會秘書長許文堂表示，台灣長期以來解讀「退出聯合國」是1971年聯大通過第2758號決議，決定將「中國」代表權移交給中華人民共和國；同時蔣中正宣布退出，且駐聯合國代表周書楷率團離席，宣告中華民國不再參與該屆聯合國大會，蔣中正將此稱為「排我納匪案」。

薛化元解釋，在聯合國憲章制度下，中華民國既不能被視為「退出」聯合國，聯合國也不可能以一般程序將其「驅逐」，決議文本才會以「蔣介石的代表」作為被驅逐對象。因此，2758號決議處理核心是「中國在聯合國代表權歸屬」，而非台灣地位或會員資格問題。

在此脈絡下，薛化元談及曾創辦《自由中國》雜誌、台灣重要自由主義知識份子雷震在1972年提出的《救亡圖存獻議》。他表示，雷震清楚意識到2758號決議後，「一個中國架構」已在聯合國體系中成形，若台灣仍停留在「一個中國」主張，將難以避免被中華人民共和國併吞的風險。因此，雷震主張成立「中華台灣民主國」，試圖在國際現實下，讓台灣不落入「一個中國」論述架構。他說：『(原音)他第一個(主張)必須成立一個中華台灣民主國，他那時候成立中華台灣民主國是為了保全台灣，使中華人民共和國不能再次要求併吞。為什麼可以這樣主張？因為當時台灣土地上1,500萬人，當然具備作為獨立國家的條件。』

另外，雷震也主張以「民主憲政」作為主權的政治體制，同時徹底切斷聯合國中「中國代表權」與台灣未來的連結，避免台灣在制度上被納入中國內部問題。

薛化元強調，在中國持續以2758號決議為依據，否定台灣國家地位、壓縮台灣在國際參與空間之際，雷震的思考至今仍具高度時代意義，其背後對國際制度與民主憲政的深層思考都是當前台灣面對國際局勢時無法迴避的課題。