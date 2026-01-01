學者評總統元旦文告：改善兩岸關係 勿只靠喊話無對話

賴清德總統昨發表元旦談話並受訪。

中共圍台軍演剛結束，賴清德總統昨天元旦文告提及兩岸關係，學者認為，賴總統論述維持過往基調，但想要改善兩岸關係，不能只靠口號上的「喊話」而無「對話」，目前看不到有轉趨平穩的跡象，甚至每次喊話又讓兩岸更緊張，兩岸關係未來恐不樂觀。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥分析，賴總統昨天談話仍著重台灣內部處境，多為其個人主觀願望，兩岸著墨較少，且都是些固有內容，但兩岸關係改善絕非單靠嘴，要化為政府實際政策；賴總統就任後，共軍已有四次軍演，兩岸若穩定是不可能如此，對比過往政府，更凸顯兩岸現在非常緊張。

曲兆祥指出，兩岸關係現在因為國際結構背景不同，中美博弈情況也不同，所以不是主觀意志想怎麼做就行，更不可能靠口號就可以改變。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，賴總統個性與前總統蔡英文完全不同，常「熱處理」，把內部矛盾外部化，而確實也起到作用，民調從大罷免後低點到現在回升到四成左右，鞏固基本盤。

張元祥指出，賴總統昨天的談話都是「喊話」，而非「對話」，這也是賴總統一直以來基調；其實真有心要跟對岸「對話」恐須符合三條件，包含互信、通關密語「九二共識」或「兩岸一家親」、廢除台獨黨綱，但這三條件對民進黨、共產黨來說都不可能讓步，所以兩岸僅剩無意義的「喊話」，永遠都是平行線，而每一次喊話又讓兩岸緊張更加強。

張元祥認為，現在「文」的交流上，中共持續軟的更軟，賴政府是不斷緊縮；「武」的對抗上，能感覺到中共在「灰色地帶襲擾」、「壓縮反應時間」及「國際力量拒止」上更加強硬，但賴政府只能軍購、軍購、再軍購。

