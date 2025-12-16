學者評顧立雄糊塗 「意外自曝」曾在中科院涉圖利？王定宇喊要查

政治中心／綜合報導

國防炸藥採購由裝修公司得標，引發在野黨質疑。國防部長顧立雄對此表示，採購重點在能否履約、取得產地國輸出許可，不需管公司地址、名字。學者批評顧立雄「糊塗」，自己過去在中山科學研究院（中科院）採購，會確認合格廠商、在名錄中才有資格參與採購，無所謂「不管公司」。而民進黨立委王定宇表示，學者的合格「廠商名錄」可能涉及圖利或綁標，直言「我們必須調查你們過去這種發包方式」。

日前在台南的「福麥國際」以5.7億得標國防部RDX炸藥採購案，遭在野黨質疑標案是「量身訂做」。顧立雄赴立院外交國防委員會報告前，強調採購火藥原物料的重點是，最後能不能履約「我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方」採購廠商必須取得產地國輸出許可，得標之後要繳納押標金與履約保證金，且貨物運抵經檢驗合格後才能拿到錢。

廣告 廣告

學者撰文批評顧立雄的言論，對方是律師出身，在採購問題上居然說出「不管投標廠商的名字地址」這種外行話，直呼「變糊塗的顧立雄」。學者表示，自己過去在中科院負責採購，會製作合格廠商名錄，只有在這個名錄内的廠商，才有參與採購的資格，以防止採購人員與廠商勾結。對重大採購案，有第一階段資格標、檢查投標商的資格，再來才是價格標。

王定宇看到學者的言論，質疑他說出的發包方式「是否涉及圖利或綁標？」要求對方提供所謂的限制名單，或是中科院哪個所「我們必須調查」；王定宇指出，立委沒有司法調查權「我會協同檢調進行」。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／馬英九執政也向「馬桶廠商」買裝甲 在野黨攻國防產業幕後曝

第2批M1A2T進駐坑子口 12月底展開120公厘戰車砲射擊

睽違2年！中科院重啟「高彈道飛彈試射」 最大高度逼近外太空

賴清德宣示打造「台灣之盾」後...法國媒體驚爆：我國副部長密訪以色列

