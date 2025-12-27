學者談第五縱隊：摧毀民眾對正常生活信心、阻撓備戰

（中央社記者吳書緯台北27日電）中國持續對台滲透未歇，學者今天指出，任何滲透、間諜等行為都屬於第五縱隊範疇，第五縱隊的目的是要摧毀民眾對正常生活的信心、阻撓備戰。俄烏戰爭所獲教訓是國家若無法有效清除第五縱隊，前線英勇禦敵事蹟恐因後方的背叛、付諸東流。

台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會等單位下午舉行「不在卻無所不在－中國第五縱隊在台灣」座談會，邀請世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙、淡江大學戰略研究所兼任副教授沈明室、台灣安保協會副秘書長何澄輝座談，由黑熊學院執行長朱福銘主持。

對於第五縱隊的定義，沈明室指出，第五縱隊一詞源自於1936年的西班牙內戰，核心概念是指敵人隱藏在國家內部從事顛覆工作，活動形式包含策應、間諜行為、成立非軍事組織、暴力或暗殺、政治宣傳以及破壞行動等，因此任何滲透、間諜行為都可屬於第五縱隊。

何澄輝表示，檢視俄烏戰爭中的第五縱隊可發現，俄軍除了利用烏克蘭在地協力者進行入侵，也進行認知破壞和制度侵蝕，俄國運用第五縱隊的戰略目標，不再僅是協助軍事占領，而是在灰色地帶長期運作，持續製造社會極化、俘獲烏克蘭菁英，最終瓦解烏克蘭的抵抗意志。

何澄輝以烏克蘭為例說明，一個國家若無法有效清除內部的第五縱隊，前線的英勇禦敵事蹟恐因後方的背叛、破壞與混亂而付諸東流。由於台灣沒有第2次機會，且灰色地帶作戰早已開始，台灣沒有本錢等到第一聲槍響才開始反擊，若平時不準備，戰時就要面對嚴重的滲透與侵害，因此在平時就要讓傷害降到最低。

劉玉皙分析，第五縱隊的參與者不一定來自境外，也有可能是台灣人，第五縱隊的滲透行為，是要摧毀民眾對正常生活的信心、阻撓民眾的備戰。

針對民眾防範滲透的方法，劉玉皙提到，滲透者的慣用做法是立場極端化，像是以超高標準檢驗團體內其他人的忠誠度，或到處指控其他人是滲透者，意圖造成團體分裂。民眾的應對措施，包含不參與極端化的討論，並透過機密分層方式，建立最內圈、內圈、外圈的資訊分級，讓工作可以照常進行。

劉玉皙強調，滲透與反滲透是動態博弈過程，台灣基層社會具備極強的自我修復能力，從第一線田野調查可發現，許多廟宇在面對統戰資源誘惑時，確實能展現出高度警覺。因此證明社區的聯繫只要夠緊密、對台灣主權認同強烈，外來勢力很難撼動台灣民心。（編輯：林克倫、張若瑤）1141227