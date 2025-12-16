學者警示「中共威脅正在變質」 總統提兩大行動方案因應

賴清德總統在11月26日提出「建構民主防禦機制」與「強化國防戰力」兩大行動方案。學者董立文從國際、台灣內部、兩岸三個層面分析，認為中共對台灣國家安全的威脅正在變質，包括加大操作「一中」、運用台灣內部政治情勢以及「長臂管轄」更變本加厲，而賴總統提出的兩大行動方案正是因應此情勢發展。

中共加大操作一中 對台威脅正在質變

中共近年不僅持續「武嚇」台灣，也透過法律、心理、輿論等途徑發動攻擊，塑造實質治理台灣的假象。亞太基金會執行長董立文從「國際、台灣內部、兩岸」三個層面分析，警告「中共對台灣國家安全的威脅正在變質」。

廣告 廣告

在「國際」方面，董立文認為中共加大在國際社會操作「一個中國」原則的力度及範圍，要求各國都必須承認台灣是中國的領土、要求各國都要反對台獨，甚至要求支持中共以一切方法統一台灣。在「台灣內部」，則是國民黨主席選舉被中共視為契機。董立文說：『(原音)站在北京的角度，國民黨主席從鄭麗文當選之後，被中共認為是推動兩岸統一大好的時機來了。』

董立文指出，鄭麗文在今年10月18日當選國民黨主席後，中共官媒新華社在26日發出3篇文章，「就是寫給國民黨看的」，其中劃定明年「國共第四次合作路徑圖及框架」。

董立文並進一步說明，這三篇文章其實是三階段論，第一篇在講台灣是中國的一部分、台灣人是中國人；第二篇是談兩岸應該要和平談判、一國兩制統一台灣；第三篇則說明中國的繁榮強大，能讓台灣在統一之後獲得很多好處。董立文認為這三篇文章定錨了中共官方的操作路徑，外界可以把這些文章當作「羅盤」去檢視台灣政治人物的發言，看是否遙相呼應。

最後在「兩岸」部分，董立文指出，中共藉「懲獨22條」通緝台灣的資通電軍、立法委員及網紅，顯示中共的「長臂管轄」變本加厲。他說：『(原音)中共做這些事情不是在反台獨。為什麼通緝我們國軍？為什麼通緝立法委員沈伯洋？他們(國軍及立委)在做的事叫保衛台灣，所以保衛台灣也不行，這叫「反保台」；那八炯跟閩南狼這兩個人自稱反共正藍軍，所以你反共也不行，叫「反反共」。』

因應威權擴張 全球均強化防衛能力

董立文認為，賴清德總統在今(2025)年11月26日召開國安高層會議，並提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案，就是為因應上述情勢，且出手的時機與中日衝突、美國公布最新國家安全戰略報告相互關聯，尤其「分擔印太聯合防衛責任」的精神呼應了美國總統川普的戰略路線。

董立文也認為中國這次對於日本首相高市早苗有關「台灣有事」答詢的反應極其混亂且矛盾，並進一步指出中共近年在印太地區發動灰色地帶襲擾，種種行動並未讓其他國家退縮，反而讓各國致力提升國防實力，讓他看不懂習近平的戰略到底是什麼。他說：『(原音)他(中共)前五天派了4艘軍艦跑到澳洲近海去騷擾澳洲，去年是第一次中共軍艦跑到澳洲，澳洲非常生氣也跟中共抗議。我看到中共的媒體又在講，中國軍艦跑出第二島鏈了，已經直接威脅澳洲了。so what(所以呢)？猜猜看澳洲會跪嗎？澳洲未來三、五年它會幹什麼？它當然是增加軍費、增強自己的實力，再下一個就是菲律賓。』

在台灣方面，賴總統也於行動方案中針對「強化國防戰力」擬定具體時間表，包括有序增加國防支出，明年度國防預算將超過GDP 3%，且在2030年前達到GDP 5%；同時提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在未來8年(2026-2033年)投入新台幣1兆2,500億元經費打造「台灣之盾」、建構高效決策及精準打擊的強韌防衛作戰體系並提升國防自主，壯大國防產業。