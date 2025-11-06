學者質疑岳父赴中國設公司 黃國昌：若真有我怎會勝訴？
針對陸委會發言人梁文傑日前回應民進黨立委沈伯洋父親貿易公司被中國海關撤銷登記一事，他指中國也曾對民眾黨立委黃國昌做過類似的事，黃則稱父親、岳父都沒在中國做生意。但加拿大約克大學副教授沈榮欽質疑，媒體報導過黃的岳父高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名下，並被法院證實報導不假，質疑黃國昌面不改色地說謊。黃國昌今（6日）反擊稱，當初報導的旺旺中時集團有登報道歉，並強調若真的有如媒體報導的假新聞，「那我最後怎麼會勝訴？」
黃國昌上午臨時新增「不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？」記者會，並接受媒體聯訪，對於沈榮欽質疑黃國昌稱岳父沒在中國做生意是說謊一事，黃國昌直言，對於沈講的話，他感到非常可笑，上次在那邊胡說八道抹黑的旺旺中時集團都登報道歉了，他沒看到嗎？拿舊文出來吵已經很可笑了，連旺旺中時登報道歉都沒看到，他也在臉書上好像有PO過。
媒體追問，法院判決書有提到兩造不爭之事實，高熙治曾在中國山東龍口市設立公司負責人？黃國昌指出，上面講的在民事的訴訟中，他岳父曾做過那公司的登記，根本就沒任何營運的事實，在那截一句話就放大，根本就是在扭曲事實。
黃國昌強調，退一萬步講，再講一次，「有什麼事衝著我來，一天到晚在問我岳父的事情，那不是很可笑嗎？我岳父是一個獨立自主的主體」，退1000萬步講，他的岳父在中國即使有經商，那又如何？「那重點就是沒有嘛！重點就是沒有嘛！」那如果真的有像過去媒體的假新聞這樣子做的話，那他最後怎麼會勝訴？拿以前冷飯出來重炒，還要刻意扭曲，現在是用這種問題在幫新潮流圍事嗎？
