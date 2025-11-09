學者遭肉搜1／防災博士與妻無端被網暴 電子大廠工程師與高層姻親都有份

知名電子大廠高層的姻親遭控與多人私組LINE群，針對不認識的素人網友進行網路霸凌。（讀者提供）

近期網路上出現一股歪風，多名網友集結自組LINE 群，透過社群軟體，隨機挑選網友進行網路霸凌，造成多人受害，就連國內研究氣象學的楊姓知名學者與他的妻子也身受其害，遭受霸凌近一年決定報警，但因工作關係，多次無法出庭，最後處份不起訴，其中一名被告工程師A女，也是知名電子大廠高層的姻親，事後竟反告楊妻涉妨害名譽罪，北檢不起訴，事後A女聲請再議，楊妻日前已獲不起訴處分確定。

楊妻跟丈夫遭群體監看、惡意攻擊訕笑近一年。（讀者提供）

楊妻的友人告訴本刊，今年初有網友透過社群找上楊妻並坦承，連同他在內共25人原本互不相識，經A女發起號召，去年共組line群取名「春水堂」，專門在網路肉搜特定網友，並在群組內討論被害者的po文內容、照片，對其揶揄嘲諷。

因為群組內部發生糾紛，加上有部份成員對霸凌行徑感到過意不去，決定向楊妻坦承。楊妻決定報警，經警方調查，發現霸凌群組的成員除了知名電子大廠高層的姻親A女工程師，還包括A女的主管、頂大圖書館的管理員，以及曾替知名網紅經營社群的小編等。透過群組的對話內容，赫然發現楊妻跟丈夫遭群體監看並惡意攻擊、訕笑將近一年。

楊妻的友人表示，去年年中，當時楊妻跟丈夫二人還未結婚，只是男女朋友關係，卻莫名被「春水堂」成員盯上，遭截取社群po文，轉載到line群內討論，像是嘲笑楊男戀愛腦，對當時還是女友的楊妻言聽必從，還輪番批評攻擊女方的身材跟穿著。

楊妻友人說，遭霸凌的楊姓博士與妻子在各自領域都有出色的表現，楊男長年投入水資源氣候學國際研究，曾參與多項跨國水資源與氣候防災計畫，楊妻是品牌公關顧問，曾跟不少知名大廠一同合作。事件曝光後，造成楊妻與丈夫身心極大傷害，二人決定提告，但因工作關係，時常不在國內無法出庭，最後處份不起訴。沒想到A女竟不願放過楊妻，對楊妻展開司法追殺戰，最後因證據不足，楊妻已在日前獲不起訴處分確定。

