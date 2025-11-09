學者遭肉搜2／群組霸凌爆案外案 電子大廠工程師自曝連主管也不放過

A女告楊妻涉妨害名譽罪不起訴，再度向台灣高等檢察署聲請再議，日前遭駁回。

知名電子大廠高層的姻親A女遭控與20多名網友組line群組，長期對楊姓學者與他的妻子進行網路霸凌，A女非但不認罪，事後還反告楊妻涉妨害名譽罪，展開司法追殺。但因證據不足，楊妻日前獲不起訴處分確定。

楊妻曾找上知名電子大廠的高層協調，當時對方希望楊妻多包涵。（讀者提供）

「不但參與肉搜，事後還以司法手段施壓，對被害人根本是二次傷害，非常惡劣！」楊妻的友人告訴本刊，去年底，楊妻因不堪其擾曾找上知名電子大廠的高層居中協調，當時對方一臉不好意思地希望楊妻「多包涵」，並表示會釐清真相，觀察A女是否會改善，希望能將A女「救回來」，但事後卻不了了之，讓受害的楊妻感到無奈

群組成員在電子大廠擔任工程師，自曝曾經肉搜過主管。（讀者提供）

為遏止霸凌歪風，楊妻也寫信給A女工作的電子大廠人資主管反應，沒想到還未收到回覆，就先收到A女提告的傳票。楊妻的友人說：「Ａ女參與群組，裡面的成員甚至直言連自家的主管也照樣肉搜，Ａ女不僅肉搜還訕笑他人生活、跟成員資料交換搞霸凌。事後還對受害者提告，北檢裁定不起訴，Ａ女堅持提再議，除了濫用司法資源，更是對受害人形成另一種精神壓迫，真的很不可取！」

楊妻的友人不滿表示，楊妻跟丈夫遭網暴，並非只是單一糾紛，而是有一群人匿名利用網路肉搜，四處散播個資、攻擊看不順眼的陌生人，任何人都可能成為下一個受害者。也希望藉由楊妻的例子，揭露網路亂象，並呼籲相關單位應加以重視，避免更多無辜的人受害。

