學者酸不藉故拖延 審查不用N年

立委詢問「最樂觀的情況，我們可以期待2027核三延役，是不是可以這樣講？」行政院長卓榮泰（左）28日表示，在安全無虞狀況下可做規畫。（姚志平攝）

經濟部正式核定核二、核三重啟分析報告，兩廠將可正式安檢提報再運轉計畫，但宣稱時間要「1.5～2年+N年」，N的部分取決於核安會審查，無法確定。學者對此批評，核三條件最好，根本2年內就可以重啟發電，只要核安會不藉故拖延。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸先肯定經濟部拍板核電廠啟動安檢程序，但是對於重啟時間要「1.5～2年+N年」，非常不以為然。

葉宗洸指出，核三廠5月才停機，先前才剛完成年度大修，因此條件最好，自我安檢時間頂多1年。而在安檢期間，核安會可派員同步駐廠檢查，因此第二階段的審查程序，也絕對不用超過1年。合理評估，兩階段2年內可完成，也就是到2027年，核三就可重啟發電。

至於核二廠，葉宗洸坦言停機較久，燃料採購合約也過期，所耗時程會較久。可是核二以前就提過延役計畫書，核安會也都有掌握，這部分時間依然可縮短，評估也就是2.5年到3年，就能重啟。

前核四廠長王伯輝認為，其實三座核電廠都具備重啟條件，時間絕對不是官方說的安檢就要1.5到2年。因為核二、三的台電人員都告訴他，內部零組件都沒問題，只要主變壓器檢查一下即可，他認為重啟發電只要半年即可。

王伯輝強調，最終核電廠重啟，還是取決於「政府的決心」，其他軟硬體都不是問題。葉宗洸也呼籲，政府不要藉審查拖延時間，以川普第二任復興核電為例，已下令核管會審查時間不可超過18個月（一年半），既然台灣一切都跟著美國走，自然也要以此為標準。

葉還透露，美國西屋原廠（核三反應爐供應商）內部的人告訴他，核三跟該廠的燃料採購合約還在，只要台電下單燃料棒，一定是優先處理，沒有排隊問題。