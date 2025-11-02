學者酸吳音寧 又成最高薪實習生

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧空降台肥，內定接任董事長。（本報資料照片）

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧空降台肥公司，傳出內定為新董事長，年薪高達1500萬元，讓在野黨痛批是超級肥貓。據台肥資料指出，下次董事會預計召開日期為11月4日，預計討論吳接任董事長一事。前台大農經系主任徐世勳認為，國營事業出現政治任命早已屢見不鮮，但吳確實相關資歷相對不足，估計會繼續「做中學」，再度成為「全台最高薪實習生」。

吳音寧為東吳法律系畢業、社運出身，卻能擠掉任期還有2年的現任董事長、美國環境工程博士出身的李孫榮，對此徐世勳表示，國營事業主要營運方向仍遵照政府政策執行，因此政治任命可說見怪不怪，例如中央畜產會董事長也是由前雲林縣長蘇治芬擔任，甚至董事長可能都不需要太多建議，只要上層決策、下層執行即可。

但以肥料層面來說，其實也牽涉國際原料採購事項，吳音寧缺乏肥料、國際貿易的專業經驗，未來在面對國際原料供應、肥料市場變化等問題時，可能無法以「台肥董事長」身分提供具體建議。

徐世勳補充，從政治層面分析，可能就是吳音寧先前參選彰化立委失利，於是找到台肥董事長職位將吳安插進來，以上層角度而言就是方便執行各項事務，而吳的角度就是可以到「資源更多」的台北，但無論如何，考量專業程度的話絕對有比吳更適合的人選。

前國民黨青年部主任陳冠安說，吳從台北農產運銷公司總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長到內定接任台肥董事長，一路的工作都是民進黨給的，這就是民進黨派系酬庸、分贓殘害台灣的縮影。

北市議員游淑慧則指出，台肥最肥的其實是土地資產，用吳音寧取代李孫榮，除了細思極恐，也擔心未來誰能監督。