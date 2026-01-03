學者酸綠委亂衝提案 賭在野黨一定會煞車

學者指綠委敢提案修《兩岸條例》，是想在野黨最後一定會煞車。圖為立院前年藍白聯手擋下綠營的《兩岸條例》修正提案。（本報資料照片）

民進黨立委林宜瑾近日表明，將提案把《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例「，並刪除法條中的「國家統一」等詞彙。外界擔憂憲法法庭恐將為此背書，法律學者認為，法律要先在立法院通過，且被認為違憲，才能聲請憲法法庭裁判，但民進黨深知立委並非多數，才敢亂搞，毀憲亂政的根源來自於深知修法不會過，才會亂衝。

立法院去年在藍白陣營人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案；不過，去年12月底，憲法法庭由5名大法官作出判決，認定該修正條文違憲，裁判結果不只引發在野陣營批評執政黨違憲亂政，相關爭議亦引發社會不安。

論及憲法法庭宣判《憲訴法》爭議，是否可能延續到《兩岸人民關係條例》修法？政治大學法學院副教授廖元豪解釋法律流程時表示，法律要先在立法院三讀通過，如果被認為違憲才能聲請憲法法庭裁判，「如果未通過，憲法法庭也無用武之地」。

廖元豪說，民進黨深知立委並非多數，才敢亂搞，毀憲亂政的根源來自於深知修法不會過，才會亂衝。所以最後可能是民進黨改個法律名稱，其他不敢改，然後由藍白煞車，藉此向深綠基本教義派炫耀一下，我們盡力了，都是藍白「賣台」。

此外，行政院會日前通過《兩岸人民關係條例》另一項修正草案，即納管公務員、民意代表赴陸，且2日立法院已完成一讀，這項修法是否可能過關？世新大學法律學院客座副教授高思博認為，通過機率極低，但後續發展仍值得觀察。