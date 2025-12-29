學者：台灣經濟 靠AI「一白遮三醜」
中央大學台經中心昨公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，不僅連續下滑，也較去年同期明顯走低，顯示民眾對未來半年的消費與投資行為仍將偏向保守。台經中心執行長吳大任說，各種不確定因素可望在明年揭曉，總體局勢「可能大好、也可能大壞」，關鍵取決於關稅與相關政策。
相對於12月的 CCI 調查結果顯示民眾對景氣與投資態度轉趨保守，國發會昨公布的11月景氣燈號，連續三個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈，綜合判斷分數增加2分至37分，距離代表景氣熱絡的紅燈只差1分。國發會指出，AI 應用需求強勁，加上年底旺季效應發酵，帶動內外需走強，不過傳統產業景氣是否回溫，仍有待後續觀察。
國發會經發處長陳美菊指出，AI 相關「剛性需求」仍在，有助支撐出口與投資動能；不過，對等關稅等貿易政策結果一旦揭曉，較可能影響國民信心與企業信心等「信心面」指標。她說，傳統產業仍需時間完成轉型升級，後續仍須觀察中國「反內捲」政策效果，以及低價傾銷壓力是否趨緩。
吳大任則在 CCI 發布記者會指出，目前民眾消費信心遲遲無法回升，主因仍是不確定性偏高，包括台美關稅談判結果尚未出爐，以及美國貿易擴張法232條款中，半導體相關政策仍處空窗期。雖然整體出口仍維持強勁，但勞動市場呈現Ｍ型化，無薪假人數從年初的2、3000人增至9000人，也讓內需信心持續受壓。
中央大學終身榮譽教授單驥指出，明年經濟走勢仍高度不確定，消費信心膠著狀態；其次，美國經濟也面臨壓力，美國國債規模預估明年將超過40兆美元，每年利息支出逾1.2兆美元，已占年度必要財政支出約四分之一，未來半年充滿變數。
單驥說，台灣經濟整體上現在有「AI 在罩」，無異於「一白遮三醜」，包括傳產或內需服務不振等問題不會浮出。但他提醒，目前 AI 熱潮是否出現泡沫仍難以判斷，若明年上半年未發生重大衝擊，景氣或許仍可延續，一旦情勢反轉，影響不容小覷。
中央大學經濟系教授姚睿也說，AI 產業存在景氣循環與周期性，未來出口動能未必年年高速成長，若資源過度傾斜於 AI 與半導體，一旦相關產業軍備競賽告一段落，整體經濟承受的衝擊恐怕反而更嚴重。
