學者：世博展館在新竹 欠規畫與在地連結

世博台灣館當年拆卸回新竹，走在循環潮流尖端，但十多年來陸續演變為蚊子館、爛尾工程，成了燙手山芋。前館長認為，世博展館並非以長期多功能使用為前提，有學者也點出關鍵在於「後博覽會時期」未有完整規畫，且欠缺在地連結，才難以為繼。

新竹市議員廖子齊說，她過去曾拜訪世博台灣館館長，該館長同時也是上海世博館館長，對方認為世博展館本質是「為展覽而存在」，大量運用科技平板與多媒體，展現台灣的科技實力；世博館落腳新竹，理應延續類似角色，而非強行轉作其他用途。

廖子齊提到，天燈館是前市長許明財任內做出移建新竹的決策，館舍本身具有先天設計限制，如何在既有結構下選擇最符合新竹城市需求的使用方式，考驗執政者。

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱也認為，建築再利用不只是「把東西搬回來」，分為兩個層次檢視：一是建築本體，包含材料拆卸後能否再利用；二是機能，也就是建築未來要作為什麼用途。

以去年落幕的大阪世博為例，設計階段就納入「後博覽會時期」的想像，許多場館在博覽會尚未結束前，已思考好接下來要移作何用。例如木造的「大屋根」，在設計時就已預設拆解後僅留下標準化材料，未來可轉作社會住宅或公共建築使用。

曾聖凱說，世博台灣館在上海世博期間原本就是為期數月的短期展覽空間，館內球形體驗空間、一樓挑高空間都是為了當時的展示情境量身打造；但原封不動搬回新竹後，卻必須面對從短期展覽轉為長期營運的巨大落差。

曾聖凱說，天燈館與新竹所在地的連結性本就不高，與科技業並沒有直接關聯，周邊區域本身也不是以觀光為發展方向，民眾參觀完天燈館後「不知道接下來要做什麼」，自然逐漸走向沒落。

