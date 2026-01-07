學者：代表權被中共繼承 中華民國無法重返聯合國

（中央社記者高華謙台北7日電）中國長期以聯大2758號決議對外宣稱「台灣屬於中國」，學者今天表示，依據2758號決議，中華民國沒有退出聯合國，而是代表權被中共繼承，因此中華民國已無法重返聯合國。未來台灣想成為國際承認的主權獨立國家，「自由中國」雜誌創辦人雷震的思想轉變值得借鑑。

台灣教授協會等團體今天舉辦「解讀2758號決議案與雷震『救亡圖存獻議』」座談會，邀請台灣教授協會會長、政大台灣史研究所教授薛化元，以及台灣教授協會秘書長許文堂與談。

廣告 廣告

許文堂指出，台灣長期以來的「退出聯合國」說法，源於1971年聯大通過的第2758號決議，決定將「中國」代表權移交給中華人民共和國；蔣中正則同時宣布退出聯大會議、駐聯合國代表周書楷率團離席，並宣告中華民國不再參與該屆聯合國大會，蔣中正將此稱「排我納匪案」。

薛化元說明，聯合國第2758號決議文內容是「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，未涉及台灣或中華民國。就歷史看，中華人民共和國從未要加入聯合國，而是訴求自身就是中華民國席位的代表；因此2758號決議對聯合國而言，中華民國並未退出聯合國，畢竟聯合國若沒有中華民國席次，中華人民共和國也無法恢復權利。

薛化元表示，由於聯合國承認中華人民共和國是中華民國的席次代表，且聯合國也無法驅逐中華民國，所以第2758號決議是將蔣介石的代表從非法占據的席位上驅逐，僅是驅逐蔣介石的代表，而非中華民國的代表。

薛化元解釋，根據搭配聯合國憲章第23條，「中華民國、法蘭西、蘇維埃社會主義共和國聯邦...等國應為安全理事會常任理事國」，所謂「蘇聯」由俄羅斯繼承，中華民國則是由中華人民共和國繼承。

薛化元提到，在當年國際背景下，原主張一個中國的雷震，於1970年代出獄後，發現國際社會多數國家轉而認同中華人民共和國政府才是中國的代表；因此第2758號決議通過後，雷震改為主張有兩個中國，且應立即成立中華台灣民主國，成為中共以外的主權獨立國家，並制定新憲法落實憲政，雷震的思想轉變值得借鑑。

薛化元分析，如果人民無法意識到自身處境，改變就有困難，就像前總統陳水扁曾推動入聯公投，失敗關鍵原因之一，就是民眾以為中華民國是「退出聯合國」，所以認為還能重返聯合國。

薛化元強調，如果人民有「中華民國已被取代、無法重返聯合國」的意識，相信當時入聯公投就能過關，也就能向國際社會說明，台灣人民有意志要成為國際上的主權國家。（編輯：林克倫、張若瑤）1150107