學者：俄烏和談牽動台海 中國不可能承認割讓領土

（中央社記者陳彥婷基輔23日專電）俄烏戰事和談膠著，烏克蘭政治研究專家指，中國若對俄施壓，3至6個月內可能促成停火；但中國不太可能支持重畫國界或承認割讓領土，因若承認烏克蘭領土割讓，將對中國自身在台灣、西藏議題上的法理立場造成示範效應。

政治研究專家泰什凱維奇（Ihar Tyshkevich）近日發表研究指出，明年俄烏戰局最可能出現3種情境，皆以俄羅斯無法長期續戰為前提。

第一種情境為俄烏雙方皆無力再戰，烏克蘭被迫割讓與法律上承認占領區，他指形同策略性戰敗，可能引發至少兩屆政府期間的國內政治動盪。第二種情境類似2014年克里米亞（Crimea）遭併吞後的處理方式，烏克蘭實質失去部分領土控制權，但法律上不承認其屬於俄羅斯。第三種為過渡方案，烏克蘭僅有限度攻擊俄方基礎設施，俄羅斯國內出現政治不穩，雙方因此出現停火並持續談判的空間。

泰什凱維奇表示，最終走向取決於由哪個國家主導和談。在美國、中國與歐洲權力消長下，美中角色轉變日益明顯。他指出，美國希望透過與俄羅斯建立互動牽制中國，並著眼於未來烏克蘭重建與對中競爭，因此不會輕易退出和談；北京則透過經濟與科技依賴，限制俄羅斯成為地區主導力量，同時追趕美國國際位置，又希望成為和談不可或缺的一方。

他說，由於美中皆不願讓對方取代自身影響力，美國不會主動邀請中國介入，中國也不會完全配合美方既定方向。但若中國選擇對俄施壓，和談可能在3至6個月內出現。若缺乏中方壓力，俄羅斯仍有能力將戰事延續至2027年。

泰什凱維奇特別指出，北京在國際場合一貫強調「領土完整」與「反對分離主義」，因此不可能在俄烏問題上法定承認因戰爭而產生的國界變更。他指出，「根據國際法，台灣的議題就等同俗稱『頓內茨克州（Donetsk）共和國』的問題。」他說，「這是為什麼北京今天如要法定承認由類似『共和國』產生的國界改變是極為危險的事。」

他直言，正因台灣、西藏高度敏感，若中國承認烏克蘭領土被分割，等同在法理上削弱自身對台灣主權的立場，因此更可能推動不承認占領、維持法律模糊的和談模式，故烏克蘭在領土主權上的談判空間反而可能擴大。相較之下，若俄烏和談僅由美國主導，恐以美國利益為優先，甚至要求烏克蘭撤軍或割地，是「最差情境」。

泰什凱維奇指出，歐洲在俄烏戰爭中的角色正面臨挑戰。部分東歐國家如波蘭、土耳其逐漸扮演地區主導角色，而傳統西方霸權受挑戰，加上以美國為首的安全保護模式失效，迫使歐洲及日本、韓國等國重新定位國際角色。

歐盟因決策緩慢、烏克蘭難民及內部問題，未來對烏援助力道可能受限。他強調，烏克蘭應優先與歐洲個別國家合作，其次確保美國持續參與談判，並保持與中國的溝通。（編輯：田瑞華）1141224