學者：台海問題暫時擱置 非壞事

川習會未觸及台灣議題，學者分析，這次美中聚焦貿易戰，暫時擱置難以取得共識的台海問題，未必是壞事；但學者也認為，「不談」台灣本身也是信號，顯示美中選擇「經濟優先、政治延後」，暫時進入「技術性喘息」，預料明年川普訪中國大陸時，陸方才會正式提出台灣問題。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，這次川習會僅有經貿官員與會，未涉及國防、國安官員，因此未談到台灣議題並不意外；美中之間目前有稀土、芬太尼等更多迫切議題，此時談台海議題反而模糊焦點，這也顯示美方認為台海短期內爆發衝突的可能性不高，並非當前熱點，不一定是壞事。

至於美中何時可能觸及台灣議題，馬準威分析，習近平深知與川普交涉，難在兩岸問題上取得利益，目前中方並無可供美方讓步的大禮；對美方而言，維持現狀符合利益，對中方而言，現在也不具備推進統一的條件，暫時不談才是現階段最佳結果。

不過對美中會面沒提台灣議題，中華經濟研究院第一所助研究員王國臣認為，中共本就不喜歡將台灣問題「國際化」。他認為整場會面是「習近平贏了面子，川普贏了裡子」，彼此用時間換取空間，再各自回去備戰，就看誰跑比較快。

旅美教授翁履中表示，「不談」台灣本身也是信號，認為此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，美中選擇「經濟優先、政治延後」，暫時進入「技術性喘息」，也符合北京要維穩市場，華府要避免摩擦，直指這次「川習會」的真正目的，是「止血不對抗、降溫不退讓」。

亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲昨表示，習近平此行已與川普政府達成初步成果，暫時化解壓力，沒必要在此階段開新戰場；預料明年川普訪中國大陸時，陸方才會正式提出台灣問題。