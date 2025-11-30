學者：台灣堅韌挺住對紐澳最有利 習若得逞將顛覆戰後和平穩定
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗在國會答詢「台灣有事」，引起中國強烈反彈。遠在南太平洋的澳大利亞輿論界也關注此事。News.com.au稍早以〈中國舉動可能「癱瘓」全球 習近平催促台灣回歸〉為題，指出台灣堅韌挺住對紐澳最有利，習若得逞將顛覆戰後70年和平穩定。
紐西蘭坎特伯雷大學（The University of Canterbury）專研中國問題的教授布雷迪（Anne-Marie Brady）指出，「如果中國成功控制台灣島，這將徹底改變太平洋地區的戰略格局，並對澳洲的安全造成巨大影響，顛覆70年的和平與穩定，」「因此，一個堅韌不動搖的台灣對整個太平洋地區，包括澳大利亞和新西蘭，都至關重要。」
《澳大利亞戰略分析》（Strategic Analysis Australia）主編舒布里奇（Michael Shoebridge）則指出，全球近一半的貨櫃船都要經過台灣海峽。「在中美及其盟友之間爆發戰爭的情況下，世界上最繁忙的國際航道不可能像往常一樣正常通行，」
「澳大利亞的經濟不僅嚴重依賴對華出口，還大量進口日用品。例如，邦寧斯（Bunnings）和伍爾沃斯（Woolworths）等大型零售商就高度依賴從中國進口商品銷往澳洲。」
「因此，我們很快就會感受到影響，因為這些公司沒有庫存。」當地人對澳大利亞依賴中國進口所帶來的實際後果卻渾然不覺。
這位分析師補充說，如果美國援助台灣，「美國會立即期望澳大利亞的設施能為美國所用」。
世界經濟越來越依賴台灣及其晶片生產——其價值約為1.57兆美元（約新台幣49.29兆元）。
大多數高效能GPU——幾乎包括所有為人工智慧熱潮提供動力的NVIDIA晶片——都由台積電（TSMC）製造。
韓國和美國也生產一些人工智慧晶片，但台灣生產了絕大部分，因為自1980年代以來，台灣一直在晶片製造領域投入大量資金。
一旦遭到入侵，依賴精密設備和數千名訓練有素員工的台積電很可能無法正常運作。
大型科技公司會爭相將生產分散到台灣以外，但複製台積電的產能需要數年時間和數百億美元的投入。
推動美國和全球經濟成長的人工智慧產業發展將會停滯，引發一場規模空前的恐慌。 2008年全球金融危機。
中國將遭受嚴重的經濟反噬，各國開始痛苦地脫鉤，並將供應鏈轉移到其他地方。
布雷迪教授說：「台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。」她認為，中國從海上入侵台灣的可能性「微乎其微」，習近平傾向於其他方法。
「中共政府更傾向於透過『無煙硝戰爭』來奪取台灣，無論是透過政治顛覆、恐嚇，還是兩者結合。」
「他們正在使用灰色地帶策略，這種策略遠未達到全面入侵的程度，目的是包圍和削弱台灣。」
舒布里奇先生也認為，中國希望透過「持續施壓和脅迫」而非全面戰爭來控制台灣。
「北京的『首選方案』（Plan A）是不戰而勝。然而，他們正在竭盡全力為習近平提供軍事選項，即入侵台灣，以武力征服。他們就是這樣在台灣週邊地區建設和演習中國軍隊的。所以我認為，我們不能排除習近平在未來五年內認為時機成熟時會動用武力，儘管這並非他的『首選方案』。」
更多Newtalk新聞報導
香港宏福苑大火奪128命 杜汶澤籲直接捐款給殉職消防員家屬
美軍「很快將採取陸上措施」川普：請將委內瑞拉領空視為完全關閉
其他人也在看
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 18 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 23 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 19 小時前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 1 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
宏都拉斯總統大選變「外交戰」 台灣有望逆轉勝中國｜#鏡新聞
2023年與我國斷交的宏都拉斯，將在明天(11/30)舉行總統大選，目前有三位候選人的民調支持度，不分軒輊，其中兩人更宣布，如果當選後，將會和北京斷交、恢復對台邦交。目前民調領先的候選人，分別是前副總統納斯拉亞、和前首都市長阿斯夫拉，兩人挺台立場堅定，同時也希望深化與美國的關係。鏡新聞 ・ 19 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 1 天前
賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統
總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導隨著時間越來越接近明（2026）年縣市長及縣市議員大選，各黨的多方派系及勢力，也已積極展開布局；例如民進黨立委王世堅，縱使已多次公開表態，無意角逐台北市長大位，但似乎仍自行扮演「母雞」角色，頻頻為即將參選市議員的子弟兵，如中山大同選區的賴俊翰、松山信義區的呂瀅瀅等人，大力拉抬聲勢。今（29）早他再次為賴站台，親自為其背書，甚至說，要將自己效力議會20年的經驗，傳承給這樣的優秀接棒人。王世堅受訪時說明，他跟賴俊翰及其家庭，是擁有「兩代交情」的好友；賴的父母親，與他保持友好關係逾30年，過去也曾在事業上合作過。他繼續說：「所以，我們彼此相知甚深，賴俊翰也是我從小看到大，在這樣的過程中，我好幾次親眼目睹他深受家庭教育影響，是一個非常善良、誠懇、溫馨、做事又認真負責的小孩」。「因此我就在想，當我進入立法院以後，在中山區這邊的棒子，應該就要交給賴俊翰來傳承」，王世堅說。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）他進一步表示，自己待在議會這麼久，對一件事情感觸很深，就是人類歷史的進步，通常都是因為有人敢提不一樣的聲音。例如科學領域，先後有萊特、愛因斯坦、牛頓，而政治同樣是如此，正因為我們能容許各種不一樣的聲音，所以台灣的民主政治發展，才可以像現在這樣如此成熟。王世堅續指，自己任職市議會期間，先後經歷馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安等市長，「我從打馬、屠龍、一直到柯學家、後來成為『蔣師』，做了十幾年在野黨，認知到不一樣的聲音非常重要」。王世堅又說，如今民進黨在議會的席次也不斷式微，所以，讓不一樣的聲音能進入議會，顯得更加重要。因此他認為，一定要找接棒人，能傳承自己過去在議會的精神，要勇敢奮戰、給執政者當頭棒喝、發出不一樣的聲音，而身為政治新人、年紀也很輕的賴俊翰，就是一個好人選。「我相信，賴俊翰一定做得到，他的父親、家庭，曾給他很嚴格的訓練與要求；另，他在服役期間擔任海軍儀隊、為我們國家的付出比一般人多」，王世堅說。他還透露，賴俊翰還曾經連兩年，在忠烈祠、中正堂表演持槍、刺刀，這些都很有危險性、挑戰性，但最後都做到了、忍下來了。因此王世堅說，綜觀賴俊翰整段成長過程，感覺他很適合繼續來政治的領域，持續歷練茁壯；他也相信，賴絕對能為社會提出很多的好的建言，尤其是如何經營台北市政的部分。民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）至於為何不斷表態無意選台北市長、但又自己當起「母雞」，拉抬新人聲勢？王世堅則回應說：「為國家、社會舉才人人有責啦！尤其，我當過那麼多屆議員，更深知推動市政建設時，監督責任非常重大；尤其，執政黨議員通常得配合市長及執政團隊的政策，所以監督就是在野黨的責任」。王世堅也感嘆，很可惜地，台北市自從陳水扁執政完以後，民進黨就一直是在野黨；但也正因如此，更必須將監督、提出不同的聲音，視為非常重要的任務。他直言說，台北市是我們台灣的首都，施政更需要議會的時刻監督、協助推動。「這部分我也是責無旁貸，所以我認為，應該將過去20年效力議會的經驗，繼續傳承給優秀的接棒人」，他說。原文出處：快新聞／終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了 更多民視新聞報導高息第二名！00918本季配0.565元 最晚「這天」前須買進候選人喊和台灣建交！外媒曝宏都拉斯民意 北京恐「蝦忙」九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標民視影音 ・ 20 小時前
黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見；國會國民黨團更要求總統，先為此前來國會專案報告。然而，近兩年不斷充當藍營盟友的民眾黨主席黃國昌，這次卻不同調，竟還嗆賴，「自己留在總統府開記者會就好了」。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨（28）公開表示，賴應針對軍購預算及國安議題，赴國會進行國情報告。然而，黃國昌今（29）日受訪時卻回「毫無期待」，並表示，倘若賴清德來國會，只是片面進行個人政治宣傳，但沒有回答國會議員相關問題，這樣的宣傳沒有意義。他接著竟還嗆，「自己留在總統府開記者會就好了」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）黃國昌又稱，賴曾於2024年總統大選時，承諾不僅要到國會進行國情報告、且願意接受立委質詢；他進一步表示，雖然賴團隊後來澄清是「諮詢」而非「質詢」，自己卻依舊認為，總統2024年給出的承諾跳票了。「為何可以這樣跳票？等選上總統以後，才說只願意來立法院宣講、卻不願意面對問題；那我比較率直地講，如果是這樣的話，留在總統府自己開記者會就可以了」，黃國昌說。他接著表示，自己知道藍營及林沛祥等人，有提出這樣的想法，「但我可以很明確告訴大家，站在台灣民眾黨的立場，從來沒改變過要求賴清德先履行承諾的想法」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）另，針對總統府日前闢謠、澄清賴清德並未「證實」中國2027年將武統台灣，黃國昌則是重申，將事情說清楚講明白，是一個總統該做的事情。黃又說，總統應扮演安定民心的角色，別讓人民恐慌，因此應想辦法解決問題，而非製造更多問題。所以他稱，倘若賴的發言確實有造成民心動盪，出面說清楚也是有必要的。而黃國昌也建議，倘若賴真的認為，2027年中共有可能武統台灣，自己就會非常關心，我們已經花很多錢向美國軍購，那能否2027年以前全部交貨？會不會台灣人被當「盤子」，付了錢卻拿不到東西？原文出處：快新聞／黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好 更多民視新聞報導恐與江啟臣對決！楊瓊瓔宣布參選台中市長 盧秀燕回應了綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬西班牙再現非洲豬瘟！應變中心：違規輸入豬肉最高處「這」刑期民視影音 ・ 14 小時前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 1 天前
陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數364天，國民黨前立委、海外部前主任陳以信10月24日宣布投入黨內台南市長初選，將與兼任台南市黨部主委的立委謝龍介正面對決。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日參加台南市黨部黨慶時表示，包含台南、高雄在內的艱困選區，期盼在今（2025）年底前完成提名，讓參選人可以提早展開布局。今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。針對台南市長初選是否先進行協調，鄭麗文受訪時指出，國民黨在上個星期的中常會（11月26日）已經正式通過縣市長提名的特別辦法，第一波提名會希望現任縣市長都能順利連任，因為他們的政績都非常優越，也受到市民縣民的高度支持，所以包括基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣現任的縣市長，黨都會優先提名。關於艱困選區台南市、高雄市部分，鄭麗文說，上次已有黨內同志代表黨參選，有很好的成績，過去這3、4年來也一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的。至於有不同的同志也表達參選意願方面，鄭麗文則強調，國民黨會根據提名辦法，開始進行協調，因此第二波艱困選區的提名，也希望能在今年底之前完成，讓大家提早布局展開選戰，也因從今天開始到明年投票，剛好是一年的時間（編按：364天）。原文出處：快新聞／陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點 更多民視新聞報導迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決忘記陳以信？陳亭妃發布形象影片 謝龍介：我最終對手是賴總統拚初選! 陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉民視影音 ・ 16 小時前
賴清德提1.25兆國防預算 美學者：需先取得盡快部署戰力
因應中國大陸威脅，總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美學者分析，有鑒於台灣迫切需要在不對稱戰力上投入更多資源，樂見這項宣布，並強調，可信的嚇阻必須要能優先取得可盡快部署的戰力。中天新聞網 ・ 1 天前
KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中配參政權爭議延燒，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修法，盼讓並未完成放棄中華人民共和國國籍的中配，能夠擔任中華民國的公職。對此，行政院長卓榮泰今（28）日上午前往立法院被問及此舉是否會造成「雙重效忠」的問題時回應，「當然」。今早8時53分，卓榮泰在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往立法院施政報告並備詢，不過由於並未安排媒體聯訪，因此記者在卓揆進入立院前喊話，「藍修國籍法會不會擔心有『雙重效忠』的問題？」對此，卓榮泰簡短回應，「當然」；至於針對總預算案審議延宕一事，他則並未多做回應。中配因具有中華人民共和國國籍問題被解除公職，傅崐萁為此提出「國籍法修正草案」，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍之規定。對此，綠委李坤城就針對國民黨提出的國籍法修法版本提出質疑。他指出，國民黨版本主張「中配參政不必放棄原國籍」，但如果中國國家主席習近平娶台灣人、成為中配，只要他依親並完成戶籍登記，也能選台灣立法委員，嚴重衝擊國家安全。民進黨立委李坤城。（資料照／李坤城國會辦公室提供）李坤城強調，國籍法精神即是「國家忠誠義務」，國民黨的修法方向棄國家安全於不顧，他舉習近平也可以參政的例子，就是要來突顯這個荒謬性。原文出處：快新聞／KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然 更多民視新聞報導日本收緊入籍門檻！國民黨反推放寬限制 律師：到底是誰的民代？國籍法修法爭議! 中配參政免放棄國籍 陸委會憂國安危機國籍法修法明付委 民進黨團:開大門引狼入室民視影音 ・ 1 天前