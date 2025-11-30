學者：台灣堅韌挺住對紐澳最有利 習若得逞將顛覆戰後和平穩定

習近平已指示解放軍在2027年做好攻台準備。 圖：翻攝自中國國防部網頁

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗在國會答詢「台灣有事」，引起中國強烈反彈。遠在南太平洋的澳大利亞輿論界也關注此事。News.com.au稍早以〈中國舉動可能「癱瘓」全球 習近平催促台灣回歸〉為題，指出台灣堅韌挺住對紐澳最有利，習若得逞將顛覆戰後70年和平穩定。

紐西蘭坎特伯雷大學（The University of Canterbury）專研中國問題的教授布雷迪（Anne-Marie Brady）指出，「如果中國成功控制台灣島，這將徹底改變太平洋地區的戰略格局，並對澳洲的安全造成巨大影響，顛覆70年的和平與穩定，」「因此，一個堅韌不動搖的台灣對整個太平洋地區，包括澳大利亞和新西蘭，都至關重要。」

《澳大利亞戰略分析》（Strategic Analysis Australia）主編舒布里奇（Michael Shoebridge）則指出，全球近一半的貨櫃船都要經過台灣海峽。「在中美及其盟友之間爆發戰爭的情況下，世界上最繁忙的國際航道不可能像往常一樣正常通行，」

「澳大利亞的經濟不僅嚴重依賴對華出口，還大量進口日用品。例如，邦寧斯（Bunnings）和伍爾沃斯（Woolworths）等大型零售商就高度依賴從中國進口商品銷往澳洲。」

「因此，我們很快就會感受到影響，因為這些公司沒有庫存。」當地人對澳大利亞依賴中國進口所帶來的實際後果卻渾然不覺。

這位分析師補充說，如果美國援助台灣，「美國會立即期望澳大利亞的設施能為美國所用」。

世界經濟越來越依賴台灣及其晶片生產——其價值約為1.57兆美元（約新台幣49.29兆元）。

大多數高效能GPU——幾乎包括所有為人工智慧熱潮提供動力的NVIDIA晶片——都由台積電（TSMC）製造。

韓國和美國也生產一些人工智慧晶片，但台灣生產了絕大部分，因為自1980年代以來，台灣一直在晶片製造領域投入大量資金。

一旦遭到入侵，依賴精密設備和數千名訓練有素員工的台積電很可能無法正常運作。

大型科技公司會爭相將生產分散到台灣以外，但複製台積電的產能需要數年時間和數百億美元的投入。

推動美國和全球經濟成長的人工智慧產業發展將會停滯，引發一場規模空前的恐慌。 2008年全球金融危機。

中國將遭受嚴重的經濟反噬，各國開始痛苦地脫鉤，並將供應鏈轉移到其他地方。

布雷迪教授說：「台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。」她認為，中國從海上入侵台灣的可能性「微乎其微」，習近平傾向於其他方法。

「中共政府更傾向於透過『無煙硝戰爭』來奪取台灣，無論是透過政治顛覆、恐嚇，還是兩者結合。」

「他們正在使用灰色地帶策略，這種策略遠未達到全面入侵的程度，目的是包圍和削弱台灣。」

舒布里奇先生也認為，中國希望透過「持續施壓和脅迫」而非全面戰爭來控制台灣。

「北京的『首選方案』（Plan A）是不戰而勝。然而，他們正在竭盡全力為習近平提供軍事選項，即入侵台灣，以武力征服。他們就是這樣在台灣週邊地區建設和演習中國軍隊的。所以我認為，我們不能排除習近平在未來五年內認為時機成熟時會動用武力，儘管這並非他的『首選方案』。」

