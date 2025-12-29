學者：台灣經濟 靠AI一白遮三醜

中央大學台經中心昨公布十二月消費者信心指數不僅連續下滑，也較去年同期走低，顯示民眾對未來半年的消費與投資行為仍將偏向保守。本報資料照片

中央大學台經中心昨公布十二月消費者信心指數（ＣＣＩ）為六十四點三點，不僅連續下滑，也較去年同期明顯走低，顯示民眾對未來半年的消費與投資行為仍將偏向保守。台經中心執行長吳大任說，各種不確定因素可望在明年揭曉，總體局勢「可能大好、也可能大壞」，關鍵取決於關稅與相關政策。

相對於十二月的ＣＣＩ調查結果顯示民眾對景氣與投資態度轉趨保守，國發會昨公布的十一月景氣燈號連續三個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈，綜合判斷分數增加兩分至卅七分，距離代表景氣熱絡的紅燈只差一分。國發會指出，ＡＩ應用需求強勁，加上年底旺季效應發酵，帶動內外需走強，不過傳統產業景氣是否回溫，仍有待後續觀察。

國發會經發處長陳美菊指出，ＡＩ相關「剛性需求」仍在，有助支撐出口與投資動能；不過，對等關稅等貿易政策結果一旦揭曉，較可能影響國民信心與企業信心等「信心面」指標。她說，傳統產業仍需時間完成轉型升級，後續仍須觀察中國「反內捲」政策效果，以及低價傾銷壓力是否趨緩。

吳大任則在ＣＣＩ發布記者會指出，目前民眾消費信心遲遲無法回升，主因仍是不確定性偏高，包括台美關稅談判結果尚未出爐，以及美國貿易擴張法二三二條款中，半導體相關政策仍處空窗期。雖然整體出口仍維持強勁，但勞動市場呈現Ｍ型化，無薪假人數從年初的兩、三千人增至九千人，也讓內需信心持續受壓。

中央大學終身榮譽教授單驥指出，明年經濟走勢仍高度不確定，消費信心膠著狀態；其次，美國經濟也面臨壓力，美國國債規模預估明年將超過四十兆美元，每年利息支出逾一點二兆美元，已占年度必要財政支出約四分之一，未來半年充滿變數。

單驥說，台灣經濟整體上現在有「ＡＩ在罩」，無異於「一白遮三醜」，包括傳產或內需服務不振等問題不會浮出。但他提醒，目前ＡＩ熱潮是否出現泡沫仍難以判斷，若明年上半年未發生重大衝擊，景氣或許仍可延續，一旦情勢反轉，影響不容小覷。

中央大學經濟系教授姚睿也說，ＡＩ產業存在景氣循環與周期性，未來出口動能未必年年高速成長，若資源過度傾斜於ＡＩ與半導體，一旦相關產業軍備競賽告一段落，整體經濟承受的衝擊恐怕反而更嚴重。

