學者：台硬挺日 搧風點火難收拾

日本首相高市早苗一席「台灣有事」的公開表態，引發陸日緊張情勢，外界關注台灣該如何應對。學者提醒，大陸與日本之間原本就存在深層民族情緒，台灣即便表態，也難以換得實質利益；若因此刺激北京，更可能遭到反制，因此建議政府應以低調處理為原則，避免被捲入雙方對立。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正昨分析，高市早苗雖組成自己的內閣，但現階段屬於「脆弱執政」，核心官員多以親美、右派思維為主，其在外交議題上的強硬姿態，很可能與日本內政與政黨競逐有關，且高市目前做法看起來過於急躁。

黃介正指出，此時台灣最好不要過度介入，不宜主動表態支持高市或日本的強硬立場，不僅對台沒有實質好處，反而可能引來北京更大壓力。他強調，陸日長期累積的歷史情緒十分敏感，若台灣刻意表態，美國總統川普也未必支持，頂多讓日本執政聯盟覺得台灣「夠義氣」，但意義有限；日本的口頭善意更不代表台日實質關係能夠突破，台灣仍須顧及北京反應，並以更大格局、視野觀察國際整體局勢。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆則分析，高市在一連串的陸日外交齟齬、軍演與釣魚台巡航升溫後，已遭日本在野黨黨魁與多位議員質疑，不應將「台灣有事」拿到國會殿堂公開宣示，顯示日本右翼勢力仍受國內反對派制衡。

陳奕帆指出，高市派遣外務省亞大局長赴陸，試圖修補緊繃的陸日關係，反映高市已意識到其言論造成衝擊，公開場合又難以收回，只能透過外交途徑傳遞訊息，避免雙方再度落入惡意螺旋。

陳認為，高市剛剛上台，雖在蜜月期獲得高支持度，但對外政策仍須保持謹慎，台灣此時更不宜火上加油，看似支持日本，實則搧風點火，會讓高市更難收拾局面，亦可能徒增台日外交上的尷尬。