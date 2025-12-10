學者：各國強化產業自主 貿易結構從長鏈走向短鏈

受到地緣政治影響，各國強化產業自主性，改變全球貿易供應鏈。學者指出，全球貿易不再依循比較利益原則，結構從強調國際分工的「長鏈」模式，逐漸轉向「短鏈」模式。

中研院經濟所今天舉行「2025總體經濟計量模型研討會」，台經院研究九所組長林巍以「台灣參與國際產業供應鏈的趨勢變遷」發表演說。林巍指出，在美中科技戰與Covid疫情影響下，「一個世界、兩套系統」的體系正逐漸形成，也讓台灣出口產業產生改變。

他說，過去全球供應鏈依循比較利益原則，各國分工明確，形成一條跨國的長鏈供應體系，但隨著地緣政治變化，供應鏈正逐漸從長鏈轉向短鏈。他說：『(原音)李嘉圖的比較利益原則，比如說從美國的設計走向日本的材料，然後台灣的關鍵技術，然後最後賣到中國去組裝。這一個整個長鏈，但是在地緣政治變化下，逐漸的走向了短鏈。短鏈變化反映的是各國在強化自己製造業以及產業自主性。』

觀察2011年到2020年之間，台灣附加價值出口總額和附加價值率均逐年上升，顯示台灣正從過去代工組裝模式轉向關鍵技術、研發設計，提高產業競爭力。

其中，台灣資訊電子業附加價值從50%增長至65.7%。林巍分析，雖然台灣國內價值提升，但台灣與中國在供應鏈結構上尚未完全脫鉤，還是呈現台灣製造零組件再到中國組裝；由於台灣各個產業對於中國的依存度不一，部分產業與中國之間仍存在著緊密的關係，他認為要完全實現「去中化」並不容易。

林巍分析，自美中貿易戰以來，台灣在全球價值鏈中的出口表現明顯成長，主要受惠於高科技產業的回流投資，帶動高端製造與關鍵技術能量持續擴張；展望未來，台灣仍需在高科技領域保持關鍵地位，聚焦發展半導體與AI應用等產業。政府近年投入大量資源推動產業升級，期望台灣在全球供應鏈重組與國際局勢變化中進一步提升競爭力。