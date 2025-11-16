學者：單戰口令朝簡潔修訂 凸顯台美軍事交流軟實力

（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍「單兵戰鬥教練」擬民國115年大幅度修正，「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史。國防院學者肯定此舉，並認為現代作戰環境與過去相差甚大，有必要朝簡潔扼要口令修訂，此變革象徵國軍文化革新，凸顯台美軍事交流軟實力，觀念改變的重要性與軍售、軍購同等重要。

國軍單兵戰鬥基本教練中，例如「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵，欺敵再欺敵」等報告詞為役男集體回憶，但隨作戰環境改變，單戰內容規劃明年大幅度更新，因此部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌；陸軍對此回應，將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實需。

國防部智庫、國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，國軍當初在撰寫相關教範時的作戰場景為傳統陣地作戰，但現今台灣面對的是城鎮作戰與防衛、夜戰，甚至還要應付無人機及直升機威脅，時空背景已有很大出入，再加上國軍近年受到美軍影響，更加注重互通性、溝通性，有必要依據現代場景、威脅做改變。

揭仲提到，國軍精銳部隊並不會背誦單戰、手勢也很少，因為早已透過反覆訓練內化，而單戰是過去為了協助新兵理解遇到狀況時的應處方式，藉由公式化的內容並要求新兵背誦，但按理來說，應該會藉由反覆操練形成肌肉記憶，並培養出同袍之間的默契，但後來的新訓往往僅要求背誦，卻未真正「理解」其意義，因此呼籲未來若單戰內容更新時「不要淪為背誦、應付」，因此關鍵還是新訓單位的文化改變。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，國軍單戰區分6大部分，聚焦在戰鬥前準備的裝備檢查、戰鬥中應對、戰鬥結束的清理戰場等，其原則類似美軍，差別在於國軍將其濃縮、口訣化，用意良好，但可與時俱進，例如加入限制空間戰鬥（CQB）、無人機等新情境，並由教官講解避免新兵死記背誦。

蘇紫雲表示，以代表性的美軍而言，主要依據為「單兵戰鬥訓練手冊」（TC 3-21.75 – Warrior Skills Level 1），包括攻擊前準備、裝備檢查、攻擊前進、障礙排除、敵火攻擊掩蔽、生化放核防護等內容，基本原則與國軍相通。

不過，戰鬥口令更為簡潔，例如，Contact front!（前方接敵）、 Contact left / right!（左右接敵）、 Incoming!（敵砲來襲）、 Get down!（臥倒）、 Take cover!（掩蔽）等；情資傳遞則稱SALUTE Report（Size、Activity、Location、Unit、Time、Equipment），分別表述敵規模、行動、位置、單位、時間、裝備等，如同新聞報導時「先講結果，再述人事時地物」的邏輯，求簡短有力，也有助友軍理解與支援。

蘇紫雲最後認為，單戰的改變象徵國軍文化的革新，由於國防部長顧立雄為文人出身，又逢國軍部隊與美軍頻繁交流，並參與、觀摩各項演習，凸顯出台美軍事交流下軟實力的意義，其觀念革新的重要性與軍售、軍購同等重要。（編輯：蘇志宗）1141116