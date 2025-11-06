學者：回歸憲法 不怕大陸討文物

國立故宮博物院。（本報資料照片）

國共內戰期間，國民政府為保護故宮收藏的文物，把故宮重要文物搬遷來台，是延續中華文化的佐證，民進黨政府執政後，把大陸視為敵對國家，並想逐漸淡化中華民國色彩，故宮反成為燙手山芋。大陸今年修訂文物保護法後，計畫追討流失境外文物，學者認為，若跳脫政治思想枷鎖，承認中華民國、回歸憲法就無爭議，更是中華民國存在的證明。

政治學者施正鋒指出，聯合國決議雖然承認大陸繼承中華民國，但至少目前國際上仍有少數國家承認我們才是中華民國，實在搞不懂民進黨政府為什麼不願意承認中華民國，要把本來模糊或有轉圜餘地空間趕盡殺絕，不願承認中華歷史文化延續的代表性。

施正鋒分析歷任總統的兩岸主張，前總統李登輝說中華民國目前在台灣，前總統陳水扁則是稱中華民國台灣，前總統蔡英文則是稱台灣中華民國，現在總統賴清德卻說沒有台灣就沒有中華民國，難道連中華民國這個軀殼都不要了嗎？沒有中華民國哪來的台灣？

施正鋒批評，民進黨政府只要提到大陸、中華等字樣，就好像腦袋被枷鎖上鎖，想盡辦法要排斥、對抗，一旦連我們自己都否定中華民國，這樣更凸顯大陸代表中華民國的正當性，屆時不只人民跟國家要回歸，連台灣的文物都會被大陸討回去，不然就會面臨被摧毀的命運。施正鋒認為，兩岸要維持互不隸屬的現況，台灣勢必要保留中華民國、中華民國憲法，自然我方的主體性、文化就能延續，也能降低兩岸掀起爭議的機率。

「不該只用台灣角度看待故宮！」台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰表示，故宮不是只有台灣人的故宮，而是應向世界發揚中華文化，不該因為政權改變，導致政策沒有延續性，一旦政治力量介入，這是很悲哀的事情，執政當局要思考，如果因為國族認同跟歷史詮釋，一再陷入無限循環，將會喪失故宮保存中華文化的詮釋權，不樂見這種情況發生。