學者：國共兩黨的合作無間對藍營在2028年獲得中央執政權甚為不利

記者李鴻典／台北報導

鄭麗文接任國民黨主席後，相關話題不斷；學者直言，國共兩黨的合作無間對藍營在2028年獲得中央執政權甚為不利。

國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭孟晃攝影）

學者范世平近日撰文寫下，鄭麗文配合中國對台的「自嗨」路線？他指出，國民黨新任主席鄭麗文在11月1日就任，但另外兩位候選人張亞中與郝龍斌，與郝的支持者趙少康都在選前指控中國介入這場選舉。由此可見中國毫不掩飾的幫助贊同兩岸統一的鄭，而不是對統一較保留的郝。她在10月31日接受「德國之聲」專訪時表示：盼見習近平以堆疊善意。

由此可見鄭麗文很可能於明年參加在北京舉行的「國共論壇」，范世平說，該論壇在2005年首辦，當時的國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤見面，創下1949年兩岸分治的首例，成為全球矚目的焦點。但是在吳敦義於2017年當選黨主席後，因他向中國表達「一中各表」的立場，被歸類是「本土藍」，甚至是「華獨」，因此中國停辦。

接任者江啟臣在2020年當選主席，因他質疑「九二共識」讓中國更加火大；朱立倫在2021年接任後刻意與中國保持距離，使得「國共論壇」停辦9年。因此習近平當然想辦，重啟這兩岸政治對話的最高平台，也能展現他在對台工作上的「能收能放」，更重要的是明年是該論壇舉辦20週年，具歷史意義，會讓他在對台工作上加分。

范世平表示，.對於郝龍斌這種「建制派」，對「國共論壇」 的興趣不大，更怕被貼上「親中」標籤而影響2026年縣市長選舉與2028年總統大選。但鄭麗文無所顧忌，她期待能與習近平見面來增加政治能量與墊高黨內地位，創下自己從政以來的高光時刻。這也顯示中國早已不在乎國民黨是否能選上總統，或許根本選不上，也或許就算選上也像馬英九一樣不敢談統一。

所以中國現在處理台灣問題是採取「操之在己」的「單幹風」，排除被動性而發揮主導性，這就變成非常「阿Q」，淪為「自己爽」的「主觀主義」，而不顧客觀事實，所以很多政策讓臺灣人覺得可笑，但鄭麗文願意配合演出。范世平進一步指出，中國「央視」在9月30日至10月18日播出連續劇「沈默的榮耀」，紀念在1950年被蔣介石親自下令槍決的陸軍中將吳石，因為他把軍情洩漏給中國，死後被中國追封為革命烈士。

鄭麗文在11月8日參加台灣統派團體為紀念包括吳石在內的白色恐怖受難者所舉行之活動。她此舉引來台灣各界批評，連國民黨內人士也反對，她如此冒大不諱是中國的壓力？中國是暗示要在國軍中培養更多的吳石，藉此重傷戰力與士氣？事實上當前兩岸情勢與1950年代截然不同，在台灣保防系統與美國的協助下，台灣高階將領要成為吳石並不容易，所以這純粹也是中國一廂情願的「尋開心」。

范世平還說，「日經亞洲」在14日刊出對鄭麗文的專訪，她認為「軍費飆升無以保台」，「九二共識」才是唯一生路；她完全配合北京的論述。她批評賴清德正帶領台灣一頭衝進「台獨法西斯」與「綠色恐怖」；當英國「經濟學人」智庫在2月才宣布台灣的民主指數高居東亞榜首與全球第12，成為「完全民主政權」，她的批判讓「日經」記者不可思議。反觀中國的全球排名是第145，屬於最差的「威權政權」。

鄭麗文質疑台灣有倡導台獨的言論自由，為何不能倡導統一？難怪被「日經」稱為「統一女神」。在她的領導下，國民黨立院黨團在11月20日宣布將提案修改「國籍法」，不把中國人視為外國人以保障其參政權，被批評是協助中國介入台灣政治。難道這又是中國「唯意志論」的落實？范世平直言，國共兩黨的合作無間對藍營在2028年獲得中央執政權甚為不利。

