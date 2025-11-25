學者：國共兩黨的合作無間對藍營在2028年獲得中央執政權甚為不利
記者李鴻典／台北報導
鄭麗文接任國民黨主席後，相關話題不斷；學者直言，國共兩黨的合作無間對藍營在2028年獲得中央執政權甚為不利。
學者范世平近日撰文寫下，鄭麗文配合中國對台的「自嗨」路線？他指出，國民黨新任主席鄭麗文在11月1日就任，但另外兩位候選人張亞中與郝龍斌，與郝的支持者趙少康都在選前指控中國介入這場選舉。由此可見中國毫不掩飾的幫助贊同兩岸統一的鄭，而不是對統一較保留的郝。她在10月31日接受「德國之聲」專訪時表示：盼見習近平以堆疊善意。
由此可見鄭麗文很可能於明年參加在北京舉行的「國共論壇」，范世平說，該論壇在2005年首辦，當時的國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤見面，創下1949年兩岸分治的首例，成為全球矚目的焦點。但是在吳敦義於2017年當選黨主席後，因他向中國表達「一中各表」的立場，被歸類是「本土藍」，甚至是「華獨」，因此中國停辦。
接任者江啟臣在2020年當選主席，因他質疑「九二共識」讓中國更加火大；朱立倫在2021年接任後刻意與中國保持距離，使得「國共論壇」停辦9年。因此習近平當然想辦，重啟這兩岸政治對話的最高平台，也能展現他在對台工作上的「能收能放」，更重要的是明年是該論壇舉辦20週年，具歷史意義，會讓他在對台工作上加分。
范世平表示，.對於郝龍斌這種「建制派」，對「國共論壇」 的興趣不大，更怕被貼上「親中」標籤而影響2026年縣市長選舉與2028年總統大選。但鄭麗文無所顧忌，她期待能與習近平見面來增加政治能量與墊高黨內地位，創下自己從政以來的高光時刻。這也顯示中國早已不在乎國民黨是否能選上總統，或許根本選不上，也或許就算選上也像馬英九一樣不敢談統一。
所以中國現在處理台灣問題是採取「操之在己」的「單幹風」，排除被動性而發揮主導性，這就變成非常「阿Q」，淪為「自己爽」的「主觀主義」，而不顧客觀事實，所以很多政策讓臺灣人覺得可笑，但鄭麗文願意配合演出。范世平進一步指出，中國「央視」在9月30日至10月18日播出連續劇「沈默的榮耀」，紀念在1950年被蔣介石親自下令槍決的陸軍中將吳石，因為他把軍情洩漏給中國，死後被中國追封為革命烈士。
鄭麗文在11月8日參加台灣統派團體為紀念包括吳石在內的白色恐怖受難者所舉行之活動。她此舉引來台灣各界批評，連國民黨內人士也反對，她如此冒大不諱是中國的壓力？中國是暗示要在國軍中培養更多的吳石，藉此重傷戰力與士氣？事實上當前兩岸情勢與1950年代截然不同，在台灣保防系統與美國的協助下，台灣高階將領要成為吳石並不容易，所以這純粹也是中國一廂情願的「尋開心」。
范世平還說，「日經亞洲」在14日刊出對鄭麗文的專訪，她認為「軍費飆升無以保台」，「九二共識」才是唯一生路；她完全配合北京的論述。她批評賴清德正帶領台灣一頭衝進「台獨法西斯」與「綠色恐怖」；當英國「經濟學人」智庫在2月才宣布台灣的民主指數高居東亞榜首與全球第12，成為「完全民主政權」，她的批判讓「日經」記者不可思議。反觀中國的全球排名是第145，屬於最差的「威權政權」。
鄭麗文質疑台灣有倡導台獨的言論自由，為何不能倡導統一？難怪被「日經」稱為「統一女神」。在她的領導下，國民黨立院黨團在11月20日宣布將提案修改「國籍法」，不把中國人視為外國人以保障其參政權，被批評是協助中國介入台灣政治。難道這又是中國「唯意志論」的落實？范世平直言，國共兩黨的合作無間對藍營在2028年獲得中央執政權甚為不利。
更多三立新聞網報導
票投蔣萬安就是支持鄭麗文 綠議員掛看板原因曝光
謁陵兩蔣！被問是否解釋拜共諜吳石 鄭麗文大笑喊：覺得肩上擔子特別重
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
藍營誰接棒張麗善？張嘉郡鬆口爭取提名 鄭麗文：雲林女兒期盼世代交棒
其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 11 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 11 小時前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 16 小時前