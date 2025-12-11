學者：國會委員會中心主義 助理制度、專業化不能走回頭路

有學者認為，如果我國國會要走委員會中心主義，國會助理還是要走向專業化、制度化，不能走回頭路。(本報資料照片)

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，有國會助理發起連署呼籲撤案，截至截至11日中午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署；有學者認為，如果我國國會要走委員會中心主義，國會助理還是要走向專業化、制度化，不能走回頭路。

發起連署的國會助理表示，訴求只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向，若提案立委們執意通過提案，無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望立委們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。

淡江大學公行系主任、教授黃寄倫表示，目前我國國會助理制度的改革濫觴最早是從2000年開始，努力至今成功制度化並慢慢走上軌道，這次國民黨所提出的修法版本就是把「公費助理」拿掉，都變成「私人助理」的狀態。

他說明，民代的助理基本上要區分「公費助理」以及「私人助理」，若修法通過未來恐會變成立委為省錢聘請大量非兼職助理，直接影響立委的問政品質，甚至倒退成任用親信，妻兒等家人等成為助理。

黃寄倫指出，國會助理制度化是好的方向，如果我國國會要以委員會中心主義，助理的角色就會很重要，尤其是學識以及專業程度更是重中之重，未來修法應該是往立委需要幾位專業助理、在勞基法的框架下薪資、聘雇方式該如何進行做討論，台灣不能走回頭路。

